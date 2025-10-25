Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές ενός 51χρονου Πολωνού στη Μεσσηνία, καθώς έχασε τη ζωή του, το απόγευμα της Παρασκευής (24/10), ένω έκανε σέρφινγκ στη θαλάσσια περιοχή του Ρωμανού του Δήμου Πύλου-Νέστορος, μαζί με τον γιό του.
Όπως αναφέρει το messinialive, ο 51χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του που μέχρι τότε απολάμβαναν τις διακοπές τους.
Φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία–νεκροτομή που θα διενεργηθεί.
Η ανακοίνωση του Λιμενικού
Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πύλου ότι ένας 51χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Πολωνίας) έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διενέργεια αετοσανίδας στη θαλάσσια περιοχή Μπούκα Ρωμανού Μεσσηνίας.
Ο 51χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Πύλου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.