Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις και αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έφτασε στην παραλία, με τους διασώστες να επιχειρούν ανάνηψη, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές ενός 51χρονου Πολωνού στη Μεσσηνία, καθώς έχασε τη ζωή του, το απόγευμα της Παρασκευής (24/10), ένω έκανε σέρφινγκ στη θαλάσσια περιοχή του Ρωμανού του Δήμου Πύλου-Νέστορος, μαζί με τον γιό του.

Όπως αναφέρει το messinialive, ο 51χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του που μέχρι τότε απολάμβαναν τις διακοπές τους.

Φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία–νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πύλου ότι ένας 51χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Πολωνίας) έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διενέργεια αετοσανίδας στη θαλάσσια περιοχή Μπούκα Ρωμανού Μεσσηνίας.

Ο 51χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Πύλου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.