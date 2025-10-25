Πρόκειται για ατύχημα που συνέβη στο σπίτι του παιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα το πρωί του Σαββάτου, όταν βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά εγκαύματα.

Όπως αναφέρει το onlarissa, το 18 μηνών βρέφος, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο πανεπιστημιακό της Λάρισας και φέρει εκτεταμένα εγκαύματα, τα οποία προκλήθηκαν από καυτό λάδι, με την κατάστασή του να είναι κρίσιμη,

Το παιδί νοσηλευόταν αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο μικρότερης περιοχής στη Θεσσαλία και διακομίσθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, λόγω των εγκαυμάτων.

