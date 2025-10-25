Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα προχώρησαν οι Αρχές την Παρασκευή (24/10), ενώ στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ακόμη ένας 65χρονος.

Η Αστυνομία συνέλαβε τέσσερα άτομα, 52, 50, 42 και 22 ετών αντίστοιχα, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, ενώ επιπλέον κατηγορείται και ένας 65χρονος.

Ειδικότερα, ο 42χρονος εντοπίστηκε να κατέχει κοκαΐνη βάρους 0,2 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 22χρονο.

Σε έρευνα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκε στην οικία του τελευταίου, βρέθηκε να κατέχει με σκοπό την διακίνηση σε άλλους, αυτοσχέδια συσκευασία με κοκαΐνη, μικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων.

Παράλληλα, ο 52χρονος, κατελήφθη να κατέχει συσκευασίες με ηρωίνη μικτού βάρους 0,4 γραμμαρίων, κοκαΐνη μικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων, κάνναβη μικτού βάρους 0,3 γραμμαρίων, καθώς και 3 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, ποσότητες τις οποίες είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 65χρονο.

Ακολούθησε έρευνα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 1,5 γραμμαρίου, την οποία είχε κρύψει ο 50χρονος.

Συνολικά, στο πλαίσιο και των τριών υποθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 0,6 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 0,4 γραμμάρια ηρωίνης,

• 1,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• 3 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

• 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• 3 κάμερες κλειστού κυκλώματος,

• 2 οθόνες τηλεόρασης,

• 2 κινητά τηλέφωνα,

• 2 μεταλλικοί δοσομετρητές και

• 155 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, δύο από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, έχουν απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ σε βάρος ενός από αυτούς έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.