Αυτή την ώρα οι συλληφθέντες βρίσκονται έξω από το ανακριτικό γραφείο και αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν εντός του πενθημέρου.

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος είναι οι 37 συλληφθέντες για την υπόθεση του σκανδάλου των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και . υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος

Αυτή την ώρα οι συλληφθέντες βρίσκονται έξω από το ανακριτικό γραφείο και αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν εντός του πενθημέρου. Ο ευρωπαίος ανακριτής θα προσωποποιήσει τις κατηγορίες , με βάση το υλικό της ογκώδους δικογραφίας που έχει σχηματιστεί, αφού, σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης με δομή και διακριτούς ρόλους η οποία δρούσε από το 2018 μέχρι σήμερα, προκαλώντας ζημία σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου άνω 5.017.662 ευρώ, ενώ ο έλεγχος συνεχίζεται και πιθανολογείται πως το ποσό θα διπλασιαστεί.

Η πλειονότητα των συλληφθέντων δεν είναι αγρότες ενώ κεντρικός ρόλος αποδίδεται από τις αρχές σε έναν 38χρονο από τα Γιαννιτσά ο οποίος δήλωνε αγρότης και φέρεται να είχε αναλάβει να βρίσκει πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και ένας 36χρονος από το Ηράκλειο της Κρήτης που εμφανιζόταν ότι εργάζεται σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να μηχανεύονταν διάφορους τρόπους για να «ξεπλένουν» τις παράνομες επιδοτήσεις που εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ , μεταξύ αυτών , εικονικά τιμολόγια, η χρήση ενδιάμεσων λογαριασμών για να χάνονται τα ίχνη του χρήματος αλλά και αγορά πολυτελών αυτοκινήτων.

Η διαδικασία της προσαγωγής τους πάντως ήταν ... θεαματική, με «κινηματογραφικό» τρόπο, καθώς μεταφέρθηκαν με πομπή 25 αυτοκινήτων της Ασφάλειας στο κτίριο της ΓΑΔΑ και στη συνέχεια, κάτω από δρακόντεια μέτρα στην Ευελπίδων.