Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο σκύλος.

Φρίκη και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Ηλεία ένα αδιανόητο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης σκύλου, που αποκαλύφθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Επιτάλιο Πύργου.

Γύρω στις 10:00, εθελοντές της Φιλοζωικής Κρεστένων στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας εντόπισαν ένα αρσενικό σκυλί σε μαρτυρική κατάσταση, μέσα στα αίματα.

Στην αρχή όλοι πίστεψαν ότι είχε πυροβοληθεί όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε ακόμη πιο φρικτή.

Το ζώο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε βαθύ σκίσιμο στον πρωκτό, αποτέλεσμα εισαγωγής αντικειμένου με ακραία βία. Ο γιατρός χρειάστηκε να κάνει οκτώ ράμματα για να κλείσει το τραύμα, ενώ ο σκύλος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, παλεύοντας να κρατηθεί στη ζωή.

Η Φιλοζωική Κρεστένων «Νοιάζομαι» δημοσιοποίησε το περιστατικό, προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, καλώντας τους κατοίκους να βοηθήσουν στον εντοπισμό του δράστη και να δώσουν πληροφορίες στις Αρχές.

«Αυτό που έγινε δεν είναι απλώς κακοποίηση ζώου. Είναι σαδιστική, εγκληματική πράξη. Όποιος το έκανε, είναι επικίνδυνος για όλους μας» τονίζουν στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Φιλοζωικής είναι συγκλονιστική και αποτυπώνει το μέγεθος της οργής:

«Ένα κτήνος κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ένα τέρας που αν δεν δίστασε να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα ζώο, δεν θα διστάσει να το κάνει και σε έναν άνθρωπο. Ίσως σε ένα ανυπεράσπιστο παιδί. Αν γνωρίζεις κάτι και σιωπάς, είσαι συνένοχος. Κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος. Το καταλαβαίνεις; Μίλα. Τώρα!».

Η φρικαλεότητα αυτής της πράξης ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης λογικής. Δεν είναι απλώς μια υπόθεση κακοποίησης ζώου, είναι μια πράξη απόλυτης διαστροφής που πρέπει να σημάνει συναγερμό για την κοινωνία.

Επικήρυξη 1.500 ευρώ για τον δράστη

Η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος, θέλοντας να ενισχύσει τις έρευνες και να στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής σε τέτοια φαινόμενα, ανακοίνωσε την επικήρυξη του δράστη.

Οι τοπικές φιλοζωικές οργανώσεις καλούν όσους έχουν οποιαδήποτε πληροφορία, όσο μικρή κι αν φαίνεται, να απευθυνθούν στις Αρχές ή στη Φιλοζωική Ομοσπονδία. Κάθε στοιχείο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην περάσει αυτή η φρικαλεότητα στη λήθη.