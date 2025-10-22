Η 16χρονη και τρεις ακόμα ανήλικοι, είχαν καταναλώσει αλκοόλ στο κλαμπ στο Γκάζι.

Από ανακοπή προήλθε ο θάνατος της 16χρονης τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η κοπέλα είχε καταναλώσει αλκοόλ, και συγκεκριμένα βότκα ενώ τρία ακόμα άτομα, που διασκέδαζαν στο ίδιο κλαμπ, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με συμπτώματα μέθης. Στην κατάθεσή τους οι άλλοι τρεις ανήλικοι, επίσης από την παρέα του κοριτσιού, ανέφεραν πως κατανάλωσαν από δύο βότκες ο καθένας.

Όμως, ούτε το ΕΚΑΒ ούτε το Νοσοκομείο ενημέρωσαν την Αστυνομία, όπως όφειλαν προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.

Η 16χρονη αισθάνθηκε ζάλη και κατέρρευσε στην κυριολεξία, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα στον δρόμο κοντά σε κλαμπ στην οδό Δεκελέων μετά από νυχτερινή έξοδο. Άμεσα ενημερώθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τη διακόμισε στον Ευαγγελισμό. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και οι διασώστες διαπίστωσαν ότι είχε πάθει ανακοπή. Στον ΕυαγγελΙσμό διαπιστώθηκε ο θάνατός της ενώ τα ακριβή αίτια ερευνώντας. Φως αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν γνωστοποίησε ο πατέρας της 16χρονης, ο οποίος βρέθηκε στο Α.Τ. Ομόνοιας με την αναγγελία θανάτου της κόρης του για τυπικές διαδικασίες. Εκεί οι Αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τους φίλους της κοπέλας και έτσι ξεκίνησε η έρευνα.

Τις έρευνες έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Την Τρίτη έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας, και κατάσχεσαν μπουκάλια αλκοόλ για δειγματοληπτικό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μπαρ δεν υπήρχαν κάμερες και οι έρευνες έχουν στραφεί σε παρακείμενα καταστήματα. Οι αρχές εξετάζουν αν η ανήλικη είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες μέσα στο μπαρ ή αλλού, καθώς και το ενδεχόμενο κάποιας παθολογικής αιτίας.

