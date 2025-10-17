Ο 31χρονος και πέντε ανήλικες συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας.

Συνελήφθη ένας 31χρονος που είχε δημιουργήσει ομάδα από ανήλικες, τις οποίες στρατολογούσε και τις έβαζε να κλέβουν τσάντες και αντικείμενα αξίας από πολίτες στο κέντρο της Αθήνας.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 31χρονο και πέντε κορίτσια, από 14 έως 16 ετών, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Οι ανήλικες κατηγορούνται για, κατά περίπτωση, απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία. Ο 31χρονος κατηγορείται και για εμπορία ανθρώπων.

Υπό την καθοδήγηση του 31χρονου, τα κορίτσια χωρίζονταν σε δύο ομάδες και με τη μέθοδο της απασχόλησης προσπαθούσαν να αρπάξουν τσαντάκια ή αντικείμενα από τσάντες διερχόμενων ή ανθρώπων που κάθονταν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στο κέντρο της Αθήνας αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, συνέλαβαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ