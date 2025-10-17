Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική για μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση κατεψυγμένων προϊόντων στην Κέρκυρα.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες και η πολιτική προστασία για να σβήσει η φωτιά στην επιχείρηση κατεψυγμένων στην Αλεπού Κέρκυρας.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες και 8 οχήματα της πολιτικής προστασίας, ωστόσο η κατάσταση εμπνέει ανησυχία κύριως λόγω του πυκνού καπνού.

Το πρωί της Παρασκευής, οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν με 112 να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά τα παράθυρα.

«Καπνοί στην περιοχή Αλεπού Κέρκυρας λόγω πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση.Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.»

