Παρόλα αυτά, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου προκύπτουν διαφωνίες σχετικά με την επιστροφή της, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις. Στο άρθρο αυτό, θα αναλύσουμε πότε ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να μην την επιστρέψει και πώς μπορούν οι δύο πλευρές να αποφύγουν παρεξηγήσεις.
Τι είναι η εγγύηση ενοικίου;
Η εγγύηση ενοικίου είναι ένα χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από τον ενοικιαστή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο ρόλος της είναι διπλός:
Προστασία του ιδιοκτήτη: Εξασφαλίζει ότι ο ενοικιαστής θα τηρήσει τους όρους της μίσθωσης και θα καλύψει τυχόν εκκρεμότητες κατά τη λήξη της.
Κάλυψη υποχρεώσεων: Χρησιμοποιείται για την εξόφληση απλήρωτων ενοικίων, λογαριασμών κοινής ωφέλειας ή αποκατάσταση ζημιών στο ακίνητο.
Συνήθως, η εγγύηση αντιστοιχεί σε ένα έως δύο μηνιαία μισθώματα, ανάλογα με τη συμφωνία των μερών. Αν και στην Ελλάδα η καταβολή εγγύησης είναι πάγια πρακτική, δεν επιβάλλεται από το νόμο — ρυθμίζεται αποκλειστικά από τη σύμβαση μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
Πότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να μην επιστρέψει την εγγύηση
Η παρακράτηση της εγγύησης είναι δικαιολογημένη μόνο όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, οι οποίοι πρέπει πάντα να τεκμηριώνονται επαρκώς.
1. Ανεξόφλητα ενοίκια
Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει αφήνοντας απλήρωτα μισθώματα, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει το ποσό αυτό με την εγγύηση.
Παράδειγμα: Αν υπάρχουν οφειλές δύο ενοικίων, η εγγύηση μπορεί να παρακρατηθεί για την κάλυψή τους.
2. Απλήρωτοι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας
Σε περιπτώσεις που παραμένουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου ή κοινοχρήστων, ο ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο της εγγύησης για την εξόφλησή τους.
Παράδειγμα: Αν υπάρχει λογαριασμός ρεύματος ύψους 200€, μπορεί να αφαιρεθεί το αντίστοιχο ποσό από την εγγύηση.
3. Ζημιές πέραν της φυσιολογικής φθοράς
Η εγγύηση μπορεί να παρακρατηθεί για ζημιές που υπερβαίνουν τη φυσιολογική φθορά από τη χρήση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να μπορεί να αποδείξει τις ζημιές, π.χ. με φωτογραφίες ή τιμολόγια επισκευών.
Ενδεικτικά παραδείγματα: σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα, χαλασμένες συσκευές.
Φυσιολογική φθορά: μικρές γρατζουνιές, ξεθώριασμα βαφής ή φθορά δαπέδου λόγω χρόνου.
4. Παραβίαση όρων της σύμβασης
Αν ο ενοικιαστής παραβιάσει ουσιώδεις όρους της μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να παρακρατήσει την εγγύηση ως αποζημίωση.
Παραδείγματα: παράνομη υπομίσθωση, κατοικίδια όταν απαγορεύονται, χρήση του ακινήτου για επαγγελματικούς σκοπούς.
5. Κακή κατάσταση ή έλλειψη καθαριότητας
Αν το ακίνητο παραδοθεί σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση καθαριότητας, ο ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την εγγύηση για να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού.
Παράδειγμα: σοβαρές ακαθαρσίες, έντονες οσμές ή εγκαταλελειμμένοι χώροι.