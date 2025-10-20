Η εγγύηση ενοικίου αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία κάθε σύμβασης μίσθωσης, καθώς λειτουργεί ως μέσο προστασίας τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή.

Παρόλα αυτά, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου προκύπτουν διαφωνίες σχετικά με την επιστροφή της, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις. Στο άρθρο αυτό, θα αναλύσουμε πότε ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να μην την επιστρέψει και πώς μπορούν οι δύο πλευρές να αποφύγουν παρεξηγήσεις.

Τι είναι η εγγύηση ενοικίου;

Η εγγύηση ενοικίου είναι ένα χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από τον ενοικιαστή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο ρόλος της είναι διπλός:

Προστασία του ιδιοκτήτη: Εξασφαλίζει ότι ο ενοικιαστής θα τηρήσει τους όρους της μίσθωσης και θα καλύψει τυχόν εκκρεμότητες κατά τη λήξη της.

Κάλυψη υποχρεώσεων: Χρησιμοποιείται για την εξόφληση απλήρωτων ενοικίων, λογαριασμών κοινής ωφέλειας ή αποκατάσταση ζημιών στο ακίνητο.

Συνήθως, η εγγύηση αντιστοιχεί σε ένα έως δύο μηνιαία μισθώματα, ανάλογα με τη συμφωνία των μερών. Αν και στην Ελλάδα η καταβολή εγγύησης είναι πάγια πρακτική, δεν επιβάλλεται από το νόμο — ρυθμίζεται αποκλειστικά από τη σύμβαση μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

Πότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να μην επιστρέψει την εγγύηση

Η παρακράτηση της εγγύησης είναι δικαιολογημένη μόνο όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, οι οποίοι πρέπει πάντα να τεκμηριώνονται επαρκώς.

1. Ανεξόφλητα ενοίκια

Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει αφήνοντας απλήρωτα μισθώματα, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει το ποσό αυτό με την εγγύηση.

Παράδειγμα: Αν υπάρχουν οφειλές δύο ενοικίων, η εγγύηση μπορεί να παρακρατηθεί για την κάλυψή τους.

2. Απλήρωτοι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας

Σε περιπτώσεις που παραμένουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου ή κοινοχρήστων, ο ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο της εγγύησης για την εξόφλησή τους.

Παράδειγμα: Αν υπάρχει λογαριασμός ρεύματος ύψους 200€, μπορεί να αφαιρεθεί το αντίστοιχο ποσό από την εγγύηση.

3. Ζημιές πέραν της φυσιολογικής φθοράς

Η εγγύηση μπορεί να παρακρατηθεί για ζημιές που υπερβαίνουν τη φυσιολογική φθορά από τη χρήση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να μπορεί να αποδείξει τις ζημιές, π.χ. με φωτογραφίες ή τιμολόγια επισκευών.

Ενδεικτικά παραδείγματα: σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα, χαλασμένες συσκευές.

Φυσιολογική φθορά: μικρές γρατζουνιές, ξεθώριασμα βαφής ή φθορά δαπέδου λόγω χρόνου.

4. Παραβίαση όρων της σύμβασης

Αν ο ενοικιαστής παραβιάσει ουσιώδεις όρους της μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να παρακρατήσει την εγγύηση ως αποζημίωση.

Παραδείγματα: παράνομη υπομίσθωση, κατοικίδια όταν απαγορεύονται, χρήση του ακινήτου για επαγγελματικούς σκοπούς.

5. Κακή κατάσταση ή έλλειψη καθαριότητας

Αν το ακίνητο παραδοθεί σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση καθαριότητας, ο ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την εγγύηση για να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού.

Παράδειγμα: σοβαρές ακαθαρσίες, έντονες οσμές ή εγκαταλελειμμένοι χώροι.