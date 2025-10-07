Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έσπευσαν στη Μιχαλακοπούλου.

Έκρηξη σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο, στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια, το βράδυ της Τρίτης.

Λίγο μετά τις 22:00 σημειώθηκε έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου, στο ύψος της οδού Χατζηγιάννη Μέξη, ενώ στη συνέχεια δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που απέκλεισαν το σημείο, όπως και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, με έξι πυροσβέστες.

Από την έκρηξη δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Εκτός από το νυχτερινό κέντρο, ζημιές έχουν προκληθεί και σε οχήματα που ήταν παρκαρισμένα έξω από τη ντισκοτέκ, η οποία δεν ήταν ανοιχτή σήμερα.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της έκρηξης

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddccrnk7vm29?integrationId=40599y14juihe6ly}

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ