Την ώρα που όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι ο Πάνος Ρούτσι είναι στο Σύνταγμα σε απεργία πείνας 17 μέρες, η Αστυνομία για το τυπικό του πράγματος θα τον αναζητήσει στο σπίτι του, σε χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, για να του επιδώσει την παραγγελία για την εκταφή του παιδιού του.

Ως γνωστόν, η πρόεδρος εφετών απέρριψε όλα τα αιτήματα εκταφής που κατατέθηκαν στο δικονομικό στάδιο από την εισαγγελική πρόταση μέχρι τη δική της σύμφωνη γνώμη.

Παρέπεμψε μόνο το αίτημα εκταφής που κατέθεσε ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι στην εισαγγελέα πρωτοδικών, η οποία παρήγγειλε στην αστυνομία προκαταρκτική εξέταση για παράβαση καθήκοντος και την εκταφή της σορού του παιδιού του μόνο για DNA.

Στην παρούσα φάση και ενώ όλοι γνωρίζουν ότι ο Πάνος Ρούτσι είναι σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, η αστυνομία θα τον αναζητήσει αρχικά στο σπίτι του, για τυπικούς λόγους (!) και εάν δεν βρούνε κάποιον εκεί θα τον αναζητήσουν στο Σύνταγμα.

Η παραγγελία θα επιδοθεί και στους νομικούς παραστάτες του κ. Ρούτσι προκειμένου να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.