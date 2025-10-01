Σοβαρά προβλήματα με την ποιότητα του νερού αντιμετωπίζουν χιλιάδες κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής, με την ΕΥΔΑΠ να απαντά πως η δυσάρεστη οσμή οφείλεται σε «έκτακτους χειρισμούς» λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Προβληματισμός επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στα νότια πρόαστια, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τη δυσάρεστη όσμη του νερού.

Για το ζήτημα μίλησε στο Open ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, τονίζοντας πως η οσμή αυτή θυμίζει ναφθαλίνη και χλώριο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία.

Νωρίτερα υπήρξαν πληροφορίες για αγωγό λυμάτων που έσπασε επί της λεωφόρου Αμφιθέας πριν περίπου μία εβδομάδα.

Η ΕΥΔΑΠ, με επίσημη ανακοίνωσή της, αποδίδει το πρόβλημα σε «έκτακτους χειρισμούς» λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης και σημειώνει ότι η διαφοροποίηση της οσμής παρατηρείται σε περιοχές όπως ο Άγιος Δημήτριος, ο Άλιμος, η Δάφνη, η Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο και ο Νέος Κόσμος. Η εταιρεία διαβεβαιώνει πως δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας ή ποιότητας και ότι το φαινόμενο είναι παροδικό

Ο Ανδρέας Κονδύλης εξήγησε πως το πρόβλημα έχει γίνει έντονο από το βράδυ της Τρίτης και συγκεκριμένα μετά τις 21:00, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν πως είναι αδύνατον να πιουν αυτό το νερό, αλλά ακόμη και να πλυθούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο δήμαρχος έκανε λόγο για χρόνια προβλήματα και ένα δίκτυο που γερνάει, ενώ κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ποιότητα του νερού που παρέχεται στους πολίτες.

Όπως σημείωσε, η τοπική κοινωνία αναμένει άμεσες απαντήσεις και λύσεις από την ΕΥΔΑΠ προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στο πόσιμο νερό.