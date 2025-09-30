Δείτε αναλυτικά τον πίνακα κερδών της 39ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Ο ΟΠΑΠ έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα κερδών της αποψινής 39ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, όπου οι τυχεροί διεκδικούσαν το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 11021, σειρά η 3η και στοιχείο το Α, ο οποίος ωστόσο δεν είχε πωληθεί και έτσι τα κέρδη της κλήρωσης της επόμενης Τρίτης ανέρχονται στα 2.070.000 ευρώ.

Τα κέρδη της 39ης κλήρωσης διαμορφώνονται ως εξής: ο αριθμός 11021 σε όλες τις σειρές εκτός 2ης, 3ης και 4ης και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κερδίζει ο αριθμός 50918. Επίσης από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί, 2961, 5745, 21713, 26891, 33778, 37995, 41144, 58065 και 66834.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα κερδών.