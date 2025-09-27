Νοσηλευόταν στο «Λαϊκό», έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» πήρε σήμερα ο απεργός πείνας, Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο οποίος συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι, στο Σύνταγμα.

Ο απεργός πείνας αισθάνθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έντονη αδιαθεσία και στις 00:01 το Σάββατο προσήλθε στην εφημερία του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, πήρε εξιτήριο.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος βρισκόταν στην έβδομη ημέρα απεργίας πείνας, όταν ένιωσε την έντονη αδιαθεσία.

Σημειώνεται πως ο ίδιος δεν είναι συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά θέλησε έμπρακτα να δείξει συμπαράσταση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.