Οι γονείς των θυμάτων και δεκάδες σωματεία είναι στο πλάι του.

Μηνύματα υποστήριξης και αλληλεγγύης δίνουν όλοι όσοι βρίσκονται σήμερα Κυριακή, στο Σύνταγμα, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, του απεργού πείνας, ο οποίος ζητά την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Συνολικά 55 σωματεία, ανάμεσά τους και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και μουσικά σωματεία από όλη τη χώρα, δήλωσαν τη δημόσια στήριξή τους στον απεργό πείνας, καταγγέλλοντας το φαστ-τρακ κλείσιμο της ανάκρισης για το σιδηροδρομικό έγκλημα.

«Δεν θα ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς Δικαιοσύνη»

Οι ίδιοι υπογραμμίζουν πως οι πραγματικοί υπεύθυνοι συνεχίζουν να βρίσκονται στο απυρόβλητο. «Δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες όσων οδήγησαν δεκάδες ανθρώπους στον θάνατο και εκατοντάδες άλλους με βαριές βλάβες και αναπηρίες», αναφέρουν.

«Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον Πάνο Ρούτσι και στεκόμαστε στο πλευρό του. Είμαστε με τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών μέχρι τέλους. Δεν θα ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς Δικαιοσύνη» καταλήγουν τα σωματεία.

Στο πλευρό του οι γονείς των θυμάτων

Κοινή δήλωση στήριξης υπογράφουν συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη. Οι συγγενείς καταγγέλλουν πως «ακόμα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στο δίκαιο αίτημά του. Τι άλλο περιμένουν η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη για να προχωρήσει η εκταφή του Ντένις;».

Αναλυτικά η δήλωση:

«Συμπληρώνονται επτά ημέρες απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και ακόμα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στο δίκαιο αίτημά του.

Τι άλλο περιμένουν η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη για να προχωρήσει η εκταφή του Ντένις;

Να μετρήσουμε άλλο ένα θύμα, αυτή τη φορά έναν γονιό που ζητάει την εκταφή του παιδιού του;

Δεν πρέπει να περάσει άλλος χρόνος!

Τι άλλο περιμένουν για να συνεχιστεί η ανάκριση μετά τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά του κατηγορητηρίου του Εισαγγελέα κ. Τσόγκα, που αναδείξαμε με το πρόσφατο υπόμνημά μας;

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

Το προκλητικά χαμηλό επίπεδο, πλημμεληματικού χαρακτήρα, κατηγοριών στη Hellenic Train. Είναι η εταιρεία που κέρδιζε χρήματα αναλαμβάνοντας την μετακίνηση των ανυποψίαστων επιβατών γνωρίζοντας την άθλια κατάσταση στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου

Την μη απόδοση κατηγοριών στους Γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που επίσης ήταν απολύτως ενήμεροι για την ανύπαρκτη ασφάλεια στο σιδηρόδρομο

Την μη απόδοση κατηγοριών σε στελέχη των σιδηροδρομικών εταιρειών, με σημαντικές ευθύνες για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου, της ΡΑΣ και τους εκπροσώπους της αναδόχου της σύμβασης 717 εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ALSTROM S.A.

Την απουσία κατηγορητηρίου για τον θάνατο και την απανθράκωση των 25 από τα 57 θύματα, παρά την διεξοδική και επί 2,5 χρόνια διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς που ακολούθησε της σύγκρουσης, από κρατικούς φορείς και τεχνικούς συμβούλους

Τον αδιανόητο χαρακτηρισμό της δολοφονίας των 57 θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών ως ανθρωποκτονία από ΑΜΕΛΕΙΑ και όχι ανθρωποκτονία με πρόθεση δόλου, παρά τα ενοχοποιητικά στοιχεία που προέκυψαν.

Ό,τι και να κάνουν εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την πραγματική δικαίωση, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι για την εγκληματικά επικίνδυνη λειτουργία του σιδηρόδρομου.

Όπως γράφει και ο Πάνος θα συνεχίσουμε “για να μη χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους”.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Συμμετέχουμε στο κάλεσμα σωματείων προς υποστήριξη του Πάνου Ρούτσι και του δίκαιου αιτήματός του καθώς και για τη συνέχιση της ανάκρισης».

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι προχωρά «στην ακραία αυτή μορφή διαμαρτυρίας, διεκδικώντας εκταφή του παιδιού του και δικαιοσύνη για τα αίτια της σύγκρουσης των τρένων».

«Δεν μας αφήνουν να ψάξουμε την αλήθεια»

Απευθυνόμενος στο πλήθος που τον τίμησε σήμερα με την παρουσία του στο Σύνταγμα, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε πως: «Δεν μας δίνουν άδεια για εκταφές. Δεν μας αφήνουν να ψάξουμε την αλήθεια, να βρούμε αποδείξεις, να αποκαλυφθεί τι πραγματικά έγινε αυτό το βράδυ. Αναρωτιέμαι, τι φοβούνται;».

Αναλυτικά όσα τόνισε:

«Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, που με υποστηρίχετε. Είμαι πολύ συγκινημένος, αλλά ταυτόχρονα πολύ απογοητευμένος. Μετράω τόσες μέρες εδώ πέρα και κανείς από αυτούς εδώ πίσω δε νοιάστηκε. Μιλάμε για το πιο εξοργιστικό κομμάτι της υπόθεσης. Δεν μας δίνουν άδεια για εκταφές. Δεν μας αφήνουν να ψάξουμε την αλήθεια, να βρούμε αποδείξεις, να αποκαλυφθεί τι πραγματικά έγινε αυτό το βράδυ. Αναρωτιέμαι, τι φοβούνται;», διερωτήθηκε στη συνέχεια.

«Το χρωστάμε στα παιδιά των Τεμπών, το χρωστάμε στη χώρα μας έτσι ώστε να μη ζήσει ξανά τέτοιο έγκλημα. Και θέλω να πω ότι εγώ συνεχίζω τον αγώνα μου, δε σταματώ. Μέχρι τέλους. Εδώ θα είμαι στην πόρτα τους. Δε φοβάμαι κανέναν», δήλωσε ξεκάθαρα ο πατέρας του Ντένις.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πάνος Ρούτσι έχει ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας, από το πρωί της Δευτέρας (15/9), στο Σύνταγμα μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη και συνεπώς σήμερα συμπληρώνεται η 7η ημέρα.

Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Με δάκρυα στα μάτια η Μαρία Καρυστιανού στο πλάι του

Νωρίτερα, σήμερα η Μαρία Καρυστιανού στάθηκε στο πλευρό του πατέρα του Ντένις, στο άτυπο μνημείο των 57 θυμάτων μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη και, αφού τον αγκάλιασε, δήλωσε ότι είναι αδιανόητο για έναν γονέα που έχει θάψει το παιδί του, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής.

«Έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει πρώτον και δεύτερον, πιο σημαντικό, δεν έχουνε γίνει τοξικολογικές. Και μόνο γι' αυτό τον λόγο θα έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως εκταφή.

