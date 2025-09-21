«Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα». Στον εισαγγελέα σήμερα ο 50χρονος αδελφοκτόνος.

Αδελφοκτονία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9).

Αδελφός έπνιξε την αδελφή του με μια σακούλα και στη συνέχεια ειδοποίησε την Αστυνομία. Μάλιστα, ο ίδιος τους άνοιξε την πόρτα.

Τα πρώτα λόγια του 50χρονου αδελφοκτόνου

Σύμφωνα με το Star, η δολοφονία συνέβη στην περιοχή Χαριλάου γύρω στις 3 το μεσημέρι.

Ο 50χρονος κάλεσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης, λέγοντας «έπνιξα την αδελφή μου, ελάτε να με συλλάβετε».

Όταν πήγαν οι Αρχές στο σημείο, βρήκαν το θύμα με σακούλες τυλιγμένες γύρω από τον λαιμό της 60χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, ο 50χρονος φαίνεται ότι για χρόνια φρόντιζε την ετεροθαλή αδελφή του.

Ο δράστης κρατείται και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διακριβώσουν ποιος ήταν ο λόγος που τον οδήγησε σε αυτή την αποτρόπαια πράξη.

Σύμφωνα με το Star, τα πρώτα λόγια του 50χρονου στους αστυνομικούς ήταν: «Την έφερα σήμερα στο σπίτι από το νοσοκομείο. Μου γκρίνιαξε για κάτι ασήμαντο με πολύ άσχημο τρόπο. Ήμουν πολύ στρεσαρισμένος, πολύ πιεσμένος. Τη σκότωσα».

Σύμφωνα με μαρτυρία φιλικού προσώπου, τίποτα δεν προμήνυε αυτή την εξέλιξη. Όπως είπε, ο 50χρονος φέρεται να ήταν «στήριγμα» για την αδελφή του καθώς τη φρόντιζε όταν εκείνη αρρώστησε και μπήκε στο νοσοκομείο.