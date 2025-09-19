Κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τον κόμβο Παιανίας. Η δεξιά λωρίδα έχει κλείσει γεγονός που έχει οδηγήσει σε χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα στο σημείο.
{https://x.com/aodostraffic/status/1969038858567233550}
Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα φλέγεται ακόμη ενώ η φωτιά που είχε επεκταθεί στο πρανές έχει σβήσει.
Αττική Οδός: Μεγάλες καθυστερήσεις και προς Ελευσίνα
Παράλληλα καθυστερήσεις 5'-10'εντοπίζονται στο ρεύμα της Αττικής Οδού από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας ενώ πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στο ρεύμα προς Ελευσίνα με καθυστερήσεις άνω των 30' από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία).
{https://x.com/aodostraffic/status/1969033058276811024}
Πηγή Φωτογραφίας: Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης