Λόγω του φλεγόμενου αυτοκινήτου η μια λωρίδα έχει κλείσει και η κίνηση είναι μεγάλη.

Κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τον κόμβο Παιανίας. Η δεξιά λωρίδα έχει κλείσει γεγονός που έχει οδηγήσει σε χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα στο σημείο.

{https://x.com/aodostraffic/status/1969038858567233550}

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα φλέγεται ακόμη ενώ η φωτιά που είχε επεκταθεί στο πρανές έχει σβήσει.

Αττική Οδός: Μεγάλες καθυστερήσεις και προς Ελευσίνα

Παράλληλα καθυστερήσεις 5'-10'εντοπίζονται στο ρεύμα της Αττικής Οδού από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας ενώ πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στο ρεύμα προς Ελευσίνα με καθυστερήσεις άνω των 30' από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία).

{https://x.com/aodostraffic/status/1969033058276811024}

Πηγή Φωτογραφίας: Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης