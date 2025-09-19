Κατηγορείται για κακοδιαχείριση χρηματοδοτήσεων.

Ποινική δίωξη για απιστία ασκήθηκε σε βάρος του επικεφαλής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτη Δημητρά. Κατηγορείται για κακοδιαχείριση χρηματοδοτήσεων. Για προσπάθεια σπίλωσής του μιλά ο ίδιος.

Για απιστία σε βαθμό κακουργήματος διώκεται ο επικεφαλής του Ελληνικού Τμήματος του Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτης Δημητράς, μετά από έρευνα που διενεργήθηκε με αφορμή πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με κακοδιαχείριση κονδυλίων χρηματοδοτήσεων.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση της κακουργηματικής δίωξης σε βάρος του επί σειρά ετών εκπροσώπου του Παρατηρητηρίου , δύο χρόνια μετά το πόρισμα που συνέταξε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διατάσσοντας παράλληλα και τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τόσο του κ. Δημητρά όσο και των ΜΚΟ τις οποίες ελέγχει.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο πόρισμα φαίνεται να διαπιστώνεται μη ορθή διαχείριση των χρηματοδοτήσεων που λάμβανε και διάθεσή τους για άλλους σκοπούς από εκείνους που είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς.

Παν. Δημητράς: Πρόκειται για εκστρατεία σπίλωσής μου

Η έρευνα η οποία κατέληξε στην ποινική δίωξη του κ. Δημητρά ξεκίνησε στα μέσα του 2023 με τον κ. Δημητρά να αρνείται όσα του καταλογίζονται, μιλώντας για «εκστρατεία σπίλωσης του». Σε δήλωση που είχε εκδώσει τότε ανέφερε μάλιστα πως «οι φερόμενες χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων που δήθεν διατίθενται για άλλους σκοπούς είναι ανύπαρκτες. Το μοναδικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αφορά την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και είναι αναρτημένο από τη χρηματοδότρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται και συγγενικό πρόσωπο του κ. Δημητρα, έχει ήδη ανατεθεί σε Ανακριτή.