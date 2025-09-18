Κόμματα, οργανώσεις, συλλογικότητες και φορείς της Αριστεράς απευθύνουν κάλεσμα για δυναμική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο οποίος έγινε σύμβολο του αντιφασιστικού κινήματος.

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο 34χρονος μουσικός και αντιφασίστας Παύλος Φύσσας πέφτει νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Όπως κάθε χρόνο, πορείες μνήμης και συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα, στον απόηχο της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Λαμίας να κάνει δεκτό («για λόγους υγείας») το αίτημα αποφυλάκισης του καταδικασμένου σε κάθειρξη 13 ετών Νίκου Μιχαλολιάκου, ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, προκαλώντας της οργή της Μάγδας Φύσσα.

Η Μάγδα Φύσσα θα είναι σήμερα στις 17.30 στο μνημείο του Παύλου (Π. Φύσσα 60, Κερατσίνι) αλλά όπως κάθε χρόνο δεν θα είναι μόνη της. Στο σημείο θα πραγματοποιεί μεγάλη συγκέντρωση, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Αντίστοιχα καλέσματα βγήκαν σε όλη τη χώρα με πορείες και δράσεις.

Τα καλέσματα (η λίστα συνεχώς μεγαλώνει):

Κερατσίνι (Αθήνα), μνημείο Παύλου Φύσσα – 17.30

Θεσσαλονίκη, Καμάρα – 18.00

Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου – 18.00

Πάτρα, πλατεία Βασ. Γεωργίου – 18.00

Αλεξανδρούπολη, πλατεία Εθν. Ανεξαρτησίας – 18.00

Ξάνθη, Προκάτ – 18.30 / Ρολόι – 19.00

Βόλος, πλατεία Ελευθερίας – 19.00

Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία – 19.00

Χανιά, πλατεία Αγοράς – 19.00

Ηράκλειο, πλατεία Λιονταριών – 19.00

Καβάλα, Λιμάνι – 19.00

Κέρκυρα, πλ. Ανουντσιάτα – 19.00

Αγρίνιο, πλ. Δημάδη – 19.30

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Π. Φύσσα:

Πέρασαν δώδεκα χρόνια από τη βραδιά που ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του φασισμού. Δώδεκα χρόνια από μια δολοφονία που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, ξεσκεπάζοντας το πραγματικό πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και υπενθυμίζοντας με τον πιο ωμό τρόπο πόσο εύκολα η βία, το μίσος και ο σκοταδισμός μπορούν να διεισδύσουν στην καθημερινότητα.

Ο Παύλος Φύσσας δεν ήταν απλώς ένας μουσικός. Ήταν φωνή συνείδησης και υπερασπιστής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσα από τους στίχους και τις πράξεις του. Στάθηκε απέναντι στον φασισμό. Δεν σιώπησε. Δεν φοβήθηκε. Έγινε αντιφασιστικό πρόταγμα και σύμβολο μιας γενιάς που δεν συμβιβάστηκε με τον φόβο και την αδικία.

Η μνήμη του παραμένει ζωντανή όχι μόνο στις επετείους αλλά σε κάθε συλλογική προσπάθεια και δράση για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Παύλος ζει στους αγώνες ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό μα και σε κάθε φωνή που αγωνίζεται ενάντια στον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και τον αυταρχισμό.

Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα στεκόμαστε στην πρώτη γραμμή: απέναντι στον φασισμό, ενάντια σε κάθε μορφή βίας και αυταρχισμού. Έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και οι συλλογικές μας δράσεις να χτίσουν τείχη απέναντι στον φασισμό και γέφυρες για την ειρήνη, τη γνώση, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Η πρόσφατη απόφαση για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, τραυματίζει το αίσθημα εμπιστοσύνης στους θεσμούς και λειτουργεί ως μια απόφαση απέναντι στη συλλογική μνήμη. Η ιστορική δίκη και καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης αποτέλεσε δικαίωση για τα θύματα και ελπίδα για τη δημοκρατία. Η διαμόρφωση μιας εικόνας λήθης δεν απαντά στις ανάγκες των καιρών.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα:

Στα 12 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλεί «κάθε δημοκράτη πολίτη στη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία αύριο Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη 2025 στις 5 το απόγευμα στο Κερατσίνι (Σημείο συνάντησης: Λ. Παύλου Φύσσα 92 & Αμισού)», υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένος πάντα στην καταπολέμηση του φασισμού, του νεοναζισμού και της ακροδεξιάς.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Τα μεσάνυχτα της 17ης προς 18η Σεπτεμβρίου 2013, ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Η δολοφονία του αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για την εξάρθρωση και την πρωτόδικη καταδίκη της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής μετά από πολυετή μάχη του αντιφασιστικού κινήματος και αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για διαρκή αγώνα απέναντι στο φασισμό.

Δώδεκα χρόνια μετά, η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα συμπίπτει με τη θλιβερή απόφαση για αποφυλάκιση του αρχηγού της νεοναζιστικής συμμορίας, Νίκου Μιχαλολιάκου, που αποτελεί πρόκληση για κάθε δημοκράτη πολίτη».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Την ίδια στιγμή, η ακροδεξιά, φανερά ή συγκεκαλυμμένα, σηκώνει επικίνδυνα ξανά κεφάλι στην Ευρώπη και τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η φασιστική απειλή είναι εδώ και οι ρατσιστικές κραυγές, ακόμα κι από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πληθαίνουν και δηλητηριάζουν το κοινωνικό σώμα.

Στους σκοτεινούς καιρούς που διανύουμε, κανείς δεν πρέπει να μένει αμέτοχος και σιωπηλός. Οι αρχές της αλληλεγγύης, του αντιφασισμού, της υπεράσπισης της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, πρέπει να έρθουν ξανά σε πρώτο πλάνο. Κάθε αριστερός και προοδευτικός άνθρωπος οφείλει να θέτει στον εαυτό του ως πρώτιστο καθήκον την αντιμετώπιση της φασιστικής απειλής».

Η ανακοίνωση της ΚΝΕ για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα:

Τσακίζουμε τον φασισμό & το σύστημα που τον γεννά!

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013 ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε από τους φασίστες της ναζιστικής-εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή” (ΧΑ) στο Κερατσίνι με την προκλητική ανοχή της αστυνομίας. Είχαν προηγηθεί η επίθεση χρυσαυγιτών σε κομμουνιστές εργάτες στο Πέραμα και δολοφονικές επιθέσεις σε μετανάστες και Έλληνες εργάτες.

Ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με νόμους & κανόνες. Μόνος φραγμός στη δράση του ο λαός & οι αγώνες!

12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου και 5 χρόνια μετά την δικαστική απόφαση καταδίκης των ναζί εγκληματιών, οι περισσότεροι αποφυλακίζονται και κυκλοφορούν ελεύθεροι, όπως ο Μιχαλολιάκος, αρχηγός της ΧΑ!

Η αστική δικαιοσύνη είναι ιδιαίτερα “ευαίσθητη” όταν πρόκειται για τους ναζί, την ίδια ώρα που κυνηγά αγωνιστές εργάτες, φοιτητές, μαθητές και “μπαζώνει” την αλήθεια για το έγκλημα στα Τέμπη.

Ο,τι κι να κάνει το αστικό κράτος, που εμφανίζεται ως “κράτος δικαίου” και οι κυβερνήσεις δε θα καταφέρουν να “ξεπλύνουν” τον ρόλο της ΧΑ και των άλλων φασιστικών συμμοριών ως το μακρύ χέρι του συστήματος, της εργοδοσίας, απέναντι σε όποιον σηκώνει κεφάλι.

Μόνο η πάλη του λαού και της νεολαίας μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη των φασιστών και των αφεντικών τους. Γι’ αυτό πρέπει να δυναμώνει η οργάνωση στα σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους, στα μαθητικά συμβούλια, παντού.

Το σύστημα γεννά φονιάδες & ναζί! Το σύστημα τους θρέφει, αυτό δολοφονεί!

Όσο μεγαλώνουν οι δυσκολίες του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, τόσο εκείνο θα αξιοποιεί τους φασίστες ενάντια στον λαό και τη νεολαία, μαζί με την κρατική καταστολή και την χειραγώγηση.

Όσο δυναμώνει η πολεμική προετοιμασία και η εμπλοκή της χώρας στους πολέμους, όσο δυναμώνει η επίθεση στα εργασιακά και μορφωτικά μας δικαιώματα, τόσο θα τους χρησιμοποιεί για να μας τρομοκρατήσουν, για να χύνουν το ρατσιστικό και εθνικιστικό τους δηλητήριο.

Και φυσικά, στο όνομα του “μπαμπούλα” του φασισμού, καθαγιάζεται η αστική δημοκρατία, το σάπιο και διεφθαρμένο κράτος, τα κόμματα που έδειξαν ανοχή ή και στήριξη στη φασιστική δράση και τώρα εμφανίζονται υποκριτικά ως “πολέμιοι” του.

Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό είναι δεμένος με την πάλη για καλύτερη ζωή, για αυξήσεις στους μισθούς και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, για υγεία και παιδεία, για φιλία και αλληλεγγύη των λαών, για την ανατροπή του ταξικού, αντιλαϊκού κράτους και του συστήματος της εκμετάλλευσης!

''Ο φασισμός είναι ο πιο ωμός, ο πιο θρασύς και ο πιο δόλιος καπιταλισμός'' (Μπέρτολτ Μπρεχτ).

Ο αγώνας για να ηττηθεί οριστικά ο φασισμός δεν τελειώνει όσο δεν ανατρέπεται ο καπιταλισμός, το σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει. Στον δρόμο για να κατακτήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας, στη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή, συγκρουόμαστε με το σάπιο σύστημα και τους μπράβους του.

''Ο πιο επικίνδυνος, ο μοναδικός πραγματικός εχθρός του φασισμού είναι ο κομμουνισμός, και αυτό το ξέρει και ο ίδιος ο φασισμός'' (Μπέρτολτ Μπρεχτ).

9 Μαΐου 1945

Η Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, η συντριβή των ναζί και του Χίτλερ από τον Κόκκινο Στρατό δε σβήνει, ούτε ξεχνιέται, όσο και αν το προσπαθούν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις με την ανιστόρητη εξίσωση φασισμού και κομμουνισμού. 80 χρόνια μετά, μας εμπνέει γιατί μας μαθαίνει πως μόνο η πάλη του λαού και της νέας γενιάς μπορεί να στείλει τα ναζιστικά αποβράσματα εκεί που ανήκουν: Στα σκουπίδια της Ιστορίας.

Το χρέος παραμένει!

Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, όλοι όσοι αηδιάζουμε με τους φασίστες και τις σάπιες ιδέες τους, γινόμαστε μια γροθιά σε κάθε σχολείο, σχολή και γειτονιά για να τρώνε πόρτα οι φασίστες ξανά και ξανά! Με γνώση, τόλμη, δύναμη και συλλογικότητα σπάμε τον τσαμπουκά των φασιστών παντού. Εκφράζουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη μας στα θύματα των πολέμων, σε πρόσφυγες και μετανάστες. Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά! Δυναμώνουμε κάθε μέρα τον αγώνα για τη ζωή και το μέλλον που μας αξίζει, για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό.

Παύλος Φύσσας... ΠΑΡΩΝ!».