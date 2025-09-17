Υποψήφιος για πρόεδρος του ΔΣΑ ο Καμπαγιάννης και για σύμβουλος ο Παπαδάκης.

Υποψήφιοι στις επικείμενες εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) θα είναι ο Θανάσης Καμπαγιάννης και ο Κώστας Παπαδάκης, με το ψηφοδέλτιο της Εναλλακτικής Παρέμβασης.

Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Κώστας Παπαδάκης θα είναι υποψήφιος σύμβουλος, στο ψηφοδέλτιο με το οποίο ο Θανάσης Καμπαγιάννης διεκδικεί την εκλογή του στη θέση του προέδρου.

Οι εκλογές του ΔΣΑ θα πραγματοποιηθούν στις 30 Νοεμβρίου- 1η Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση

«Η Εναλλακτική Παρέμβαση ανακοινώνει την υποψηφιότητα του Κώστα Παπαδάκη στις εκλογές του ΔΣΑ με υποψήφιο πρόεδρο τον Θανάση Καμπαγιάννη

Με μεγάλη χαρά, ανακοινώνουμε την υποψηφιότητα του συναδέλφου μας Κώστα Παπαδάκη ως υποψηφίου συμβούλου στο ψηφοδέλτιο της Εναλλακτικής στις επικείμενες εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) την 30η Νοεμβρίου – 1η Δεκεμβρίου, με υποψήφιο πρόεδρο τον Θανάση Καμπαγιάννη. Ο Κώστας Παπαδάκης, ως ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας, είναι ευρύτερα γνωστός τόσο από τη μαχητική παρουσία του μέσα στις δικαστικές αίθουσες σε πολύκροτες δίκες με κορυφαία την πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής όσο και από τη συμμετοχή του σε συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες και την πλούσια αρθρογραφία και τις παρεμβάσεις του σε πολλά νομικά ζητήματα. Ο κόσμος της δικηγορίας τίμησε επανειλημμένα τον Κώστα, εκλέγοντάς τον επί πέντε συνεχείς θητείες στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ τα έτη 1996-2008, με τον ίδιο να εφαρμόζει πάντοτε με συνέπεια τον κανόνα της εναλλαγής. Αν και η στήριξή του στην Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας παρέμεινε πάντοτε ακλόνητη και διαρκής, ο Κώστας είχε πάψει να είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Εναλλακτικής μετά το 2008, ανοίγοντας έμπρακτα χώρο για τη νεότερη γενιά της παράταξης.

Η κρισιμότητα της επικείμενης εκλογικής μάχης στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και ο στόχος της ανατροπής των συνδικαλιστικών και πολιτικών συσχετισμών τόσο στην κάλπη του προέδρου όσο και στην κάλπη των συμβούλων απαιτεί τη συστράτευση όλων των δυνάμεων της μαχόμενης δικηγορίας, από τα ιδρυτικά στελέχη της Εναλλακτικής Παρέμβασης μέχρι και τις νεότερες συναδέλφισσες και συναδέλφους που τώρα μπαίνουν στον στίβο της δικηγορίας. Η παρουσία του Κώστα Παπαδάκη στην εκλογική μάχη, αλλά και στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, θα δυναμώσει το ρεύμα της ανατροπής και θα ενισχύσει τους διεκδικητικούς αγώνες του δικηγορικού σώματος, τόσο για τα συμφέροντα των αυτοαπασχολούμενων και των μισθωτών, όσο και για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Με το σκεπτικό αυτό και μετά από ομόφωνη απόφαση, του ζητήθηκε η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο και εκείνος ανταποκρίθηκε θετικά.

Ο δρόμος της ανατροπής στις επικείμενες εκλογές είναι ρεαλιστικός και σας καλούμε να τον βαδίσουμε μαζί!

Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας».