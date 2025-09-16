Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Οι αριθμοί που κερδίζουν.

Το ποσό των 116 εκατ. ευρώ κλήρωσε σήμερα το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 8, 9, 14, 37, 39. Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 9.

Υπενθυμίζεται ότι το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.