Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες για να ανακοπεί το μέτωπο της φωτιάς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά τώρα που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόπολη Άνδρου.

Το πύρινο μέτωπο καίει στην Κάτω Παλαιόπολη/σύνορα Απροβάτο. Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες, ανάμεσά τους και ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, 5 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές πυροσβέστες ενώ από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη με συνδρομή από μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες ώστε να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του.

Σύμφωνα με την andriakipress.gr η φωτιά μαίνεται σε δύσβατο σημείο ενόσω οι άνεμοι πνέουν ισχυροί. Δεν κινδυνεύουν οικισμοί.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1967913900457988494}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή Κεντρικής Φωτογραφίας: andriakipress.gr