«Επιτέλους, έχουμε τη χαρά και την ελπίδα ότι θα επανέλθει η ζωντάνια που υπήρχε στο νησί μας».

Μετά από 16 χρόνια χτύπησε το κουδούνι στο δημοτικό σχολείο της Ψερίμου. Τη συγκίνησή τους εξέφρασαν μιλώντας στην ΕΡΤ η Ειρήνη Καμπούρη, πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Ψερίμου και η δασκάλα Αθηνά Σχοινά.

«Επιτέλους, έχουμε τη χαρά και την ελπίδα ότι θα επανέλθει η ζωντάνια που υπήρχε στο νησί μας», είπε αρχικά η κ. Καμπούρη, τονίζοντας πως στο προνήπιο του νησιού είναι ένα παιδί, στο νηπιαγωγείο δύο, όπως και στην Α' Δημοτικού.

Η κ. Σχοινά που είχε διοριστεί στην Κάλυμνο τοποθετήθηκε στην Ψέριμο. «Συνολικά είναι πέντε παιδάκια. Είναι σημαντικό που οι οικογένειές τους στηρίζουν το νησί», τόνισε.

«Είμαστε μια ομάδα. Μέχρι τέλος της χρονιάς θα γίνουμε "οικογένεια"», πρόσθεσε.