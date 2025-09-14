Η υπόθεση φαίνεται να ξεκίνησε στις 29 Αυγούστου.

Σε υπόθεση με ναρκωτικά- συγκεκριμένα ροζ κοκαΐνη- εμπλέκεται μια 30χρονη, γνωστή από την έντονη παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως influencer.

Η υπόθεση φαίνεται να ξεκίνησε στις 29 Αυγούστου, όταν μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων υπέβαλε μήνυση κατά της νεαρής Ροδίτισσας για υπεξαίρεση οχήματος που είχε νοικιάσει.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η γυναίκα όχι μόνο δεν είχε εξοφλήσει το ποσό των 484 ευρώ για το μίσθωμα, αλλά και δεν είχε επιστρέψει το αυτοκίνητο, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.

Το όχημα εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου, σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου, από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Η επέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε απλή υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο συσκευασίες με συνολικά 9,27 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ψηφιακές ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά. Επίσης, εντοπίστηκε και μια άδεια οδήγησης που ανήκε σε διαφορετική γυναίκα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης.

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Νίκος Ρήγας, είπε στο Mega: «Έγινε συγκεκριμένη έρευνα, η ροζ κοκαΐνη είναι μια μορφή κοκαΐνης που συνηθίζει να υπάρχει το τελευταίο διάστημα – είναι από τις ποικιλίες της κοκαΐνης. Έγινε η σύλληψη και η υπόθεση θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει η σύνδεσή το διαδίκτυο με την χρήση».