Νέος σεισμός τώρα αισθητός στην Αττική

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σεισμική δόνηση.

Νέος σεισμός σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, με επίκεντρο το Γαλάτσι.

Σύμφωνα με την αυτόματη ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση ήταν 2,1 Ρίχτερ και το επίκεντρο 1χλμ ανατολικά του Γαλατσίου.

Παρά το μικρό μέγεθος της σεισμικής δόνησης, πολλοί χρήστες του X έκαναν αναφορά ότι είχε έντονη βοή.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 23:33, το επίκεντρο ήταν 1 χιλιόμετρο ανατολικά του Γαλατσίου και είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

{https://x.com/LastQuake/status/1965876356207571329}

Το επίκεντρο του σεισμού

Κοντά στην πλατεία Ελευθερίας ήταν το επίκεντρο του σεισμού.