Ελλάδα

Λαϊκό Λαχείο: Νέα κλήρωση σήμερα 9/9/25 για 2,1 εκατ. ευρώ

Λαϊκό Λαχείο: Νέα κλήρωση σήμερα 9/9/25 για 2,1 εκατ. ευρώ
Σε λίγη ώρα η 36η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Το ποσό των 2,1 εκατ. ευρώ μοιράζει σήμερα, κατά την 36η κλήρωση, το Λαϊκό Λαχείο.

Ειδικότερα, προηγήθηκαν 6 τζακ ποτ, ενώ οι παίκτες πρέπει να προσέχουν το τελευταίο ψηφίο του λαχνού σου, καθώς κερδίζουν από 10€ αν είναι αντίστοιχο με εκείνο του μεγάλου λαχνού της κλήρωσης, δηλαδή μονό (1,3,5,7,9) ή ζυγό (0,2,4,6,8).​

Επίσης στην κλήρωση προκύπτει ο μεγάλος λαχνός και νικητήριο είναι το τεμάχιο που έχει την ίδια σειρά, τον ίδιο αριθμό και το ίδιο στοιχείο με αυτόν! ​

Ελλάδα

Εάν δεν έχει πωληθεί, τότε έχουμε ΤΖΑΚΠΟΤ.

