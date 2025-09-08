Games
Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Η νέα σύνθεση συνεδριάζει την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Η νέα σύνθεση συνεδριάζει την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
Τα νέα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου θα δώσουν το παρών στην αυριανή πρώτη συνεδρίαση.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τη νέα της σύνθεση για την 169η Συνοδική Περίοδο (1.9.2025 – 31.8.2026), συνεδριάζει για πρώτη φορά την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, για να εξετάσει τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Σύνθεση Συνόδου:

Πρόεδρος: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος

Μέλη: Μητροπολίτες Χαλκίδος Χρυσόστομος, Νέας Σμύρνης Συμεών, Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριος, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, Πατρών Χρυσόστομος, Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Πλάτων, Καστορίας Καλλίνικος, Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος, Δράμας Δωρόθεος, Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου Σεραπίων, Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Ειρηναίος

Αρχιγραμματεύς: Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

