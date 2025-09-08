Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Η νέα σύνθεση συνεδριάζει την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τα νέα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου θα δώσουν το παρών στην αυριανή πρώτη συνεδρίαση.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τη νέα της σύνθεση για την 169η Συνοδική Περίοδο (1.9.2025 – 31.8.2026), συνεδριάζει για πρώτη φορά την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, για να εξετάσει τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Σύνθεση Συνόδου:

Πρόεδρος: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος

Μέλη: Μητροπολίτες Χαλκίδος Χρυσόστομος, Νέας Σμύρνης Συμεών, Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριος, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, Πατρών Χρυσόστομος, Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Πλάτων, Καστορίας Καλλίνικος, Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος, Δράμας Δωρόθεος, Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου Σεραπίων, Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Ειρηναίος

Αρχιγραμματεύς: Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης