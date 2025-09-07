ΔΕΘ 2025: Πώς επηρεάζουν οι κυβερνητικές εξαγγελίες τους δικηγόρους

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, καθιερώνεται πλήρης φορολογική απαλλαγή για πολύτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, μέσω του προέδρου του Δημήτρη Βερβεσού, παρουσίασε την αποτίμηση των μέτρων που αφορούν τους δικηγόρους.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, καθιερώνεται πλήρης φορολογική απαλλαγή για πολύτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για εισοδήματα από 10.001 έως 20.000 ευρώ προβλέπεται μείωση φορολογικού συντελεστή κατά 2% για άγαμους και έγγαμους χωρίς τέκνα, 4% για έγγαμους με ένα παιδί, 6% για δύο παιδιά και 11% για τρίτεκνους. Για την κλίμακα 20.001 έως 30.000 ευρώ, οι μειώσεις κυμαίνονται από 2% έως 10% ανάλογα με τον αριθμό τέκνων. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση κατά 2% για εισοδήματα 30.001 έως 40.000 ευρώ ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, ενώ για εισοδήματα 40.001 έως 60.000 ευρώ προβλέπεται μείωση κατά 5%. Τα μέτρα θα ισχύσουν από το 2026 για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν τότε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εξαγγελία περί ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης νέων επαγγελματιών έως 30 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ρύθμιση αφορά μισθωτούς εργαζομένους και όχι ελεύθερους επαγγελματίες, γεγονός που σημαίνει ότι οι νέοι δικηγόροι δεν περιλαμβάνονται. Ο ΔΣΑ αναμένει διευκρινίσεις από το οικονομικό επιτελείο.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης, εκτός αν η επαγγελματική έδρα βρίσκεται σε χωριό κάτω των 1.500 κατοίκων εκτός Αττικής. Δεν αλλάζει η προκαταβολή φόρου επόμενου έτους, η οποία παραμένει στο 80% για τις δικηγορικές εταιρείες και στο 55% για επιτηδευματίες. Ο φορολογικός συντελεστής 22% συνεχίζει να εφαρμόζεται από το πρώτο ευρώ στα εισοδήματα των δικηγορικών εταιρειών, ενώ ο ΦΠΑ για τις δικηγορικές υπηρεσίες παραμένει στο 24%. Επίσης, το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ διατηρείται στις 10.000 ευρώ.

Δεν υπήρξε αναφορά σε θέματα που έχει θέσει ο κλάδος, όπως η υποχρεωτική παράσταση των δικηγόρων σε συμβολαιογραφικές πράξεις, η αναπροσαρμογή των γραμματίων προείσπραξης που παραμένουν στα επίπεδα του 2007, ή η επέκταση των ρυθμίσεων για οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ πέραν των 24 δόσεων.

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ σημείωσε ότι τα οφέλη που προκύπτουν από τις φορολογικές ρυθμίσεις περιορίζονται λόγω της αύξησης του κόστους διαβίωσης και του λειτουργικού κόστους άσκησης του επαγγέλματος. Επεσήμανε επίσης ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η μείωση της δικαστηριακής ύλης και η αύξηση του αριθμού των νέων δικηγόρων, καθώς φέτος λειτουργούν τρεις νέες ιδιωτικές νομικές σχολές.

«Δεν χρειαζόμαστε ημίμετρα αλλα μόνιμα και δίκαια μετρά για την οικονομική μας στήριξη από́ την Πολιτεία», τόνισε σχετικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΣΑ ανακοίνωσε συμμετοχή σε αποχή στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, με στόχο να καταδειχθεί η ανάγκη λήψης μέτρων που θα εξασφαλίζουν σταθερή και δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση των δικηγόρων και γενικότερα των ελευθέρων επαγγελματιών.