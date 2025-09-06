Games
Ελλάδα

Στους δρόμους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων για ΔΕΘ και Τέμπη

Στους δρόμους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων για ΔΕΘ και Τέμπη Φωτογραφία: Eurokinissi
Το πανελλαδικό κάλεσμα έρχεται τη στιγμή που ο πρωθυπουργός θα προχωρά στις εξαγγελίες του στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ραντεβού στις μεγάλες πόλεις της χώρας για να διαδηλώσουν ενάντια στο κλείσιμο της υπόθεσης των Τεμπών δίνουν οι πολίτες, σήμερα Σάββατο, μετά την απαγόρευση στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών να πραγματοποιήσει συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη εν ώρα ΔΕΘ.

Οι εν λόγω συγκεντρώσεις προγραμματίστηκαν μετά από κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού, λόγω του κλεισίματος της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τους πολίτες να δώσουν το «παρών» όχι μόνο στην Αθήνα, όπου η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στην πλατεία Συντάγματος αλλά και σε πλατείες σε όλη τη χώρα.

Ελλάδα

Σε όλες τις πόλεις της χώρας, το απόγευμα του Σαββάτου στις 19:30, την ώρα της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι συγκεντρώσεις θα κορυφωθούν στις πλατείες.

«6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες! Σε όλη την Ελλάδα! Όπου χτυπά ελληνική καρδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη για συλλογική δράση και τη διεκδίκηση δικαιοσύνης για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

«Ζωή χωρίς ΟΞΥΓΟΝΟ ! Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών! Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη…

ΕΤΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η ανάκριση για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και μας κατέκαψε τα παιδιά… Αίφνης, χωρίς επιστημονικές απαντήσεις για την παρουσία του ξυλολίου, για τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας, για όλα όσα η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η κ. Καρυστιανού στην ανάρτησή της.

{https://www.facebook.com/maria.karystianou/posts/4193240654332994?ref=embed_post}

Συγκεντρώσεις και στη Θεσσαλονίκη

Σε μαζική συμμετοχή στα αντικυβερνητικά συλλαλητήρια των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ καλούν τους πολίτες συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.

ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλούν σε συλλαλητήριο στις 18:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου. «Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες αγωνίζονται ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ενάντια στην ακρίβεια, για υπογραφή ΣΣΕ, για σταθερή και πλήρη εργασία, Υγεία και Ασφάλεια, συντάξεις και παροχές, για ελεύθερη συνδικαλιστική δράση με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς», αναφέρουν σε ανακοίνωση τους η ΓΣΕΕ και η ΕΚΘ.

Στην πλατεία της Καμάρας στις 18:00 καλούν σε συγκέντρωση και στη συνέχεια σε πορεία εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και οργανώσεις της αριστεράς και του α/α χώρου, ενώ άλλες οργανώσεις της αριστεράς καλούν την ίδια ώρα σε συγκέντρωση στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας.

Στις 17:30 στην πλατεία της ΧΑΝΘ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση για ακόμη μια φορά οι δυνάμεις του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ. Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν εργατικά σωματεία και φορείς από τη Βόρεια Ελλάδα.

Με πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ σήμερα, στις 5 μ.μ. στον Λευκό Πύργο, δίνουν συνέχεια οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά τους. «Δεν αντέχουμε τη μίζερη αναξιοπρεπή ζωή που οι πολιτικές τους όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιβάλει», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.

Προγραμματισμένες συγκεντρώσεις έχουν ανακοινωθεί επίσης και σε άλλες πόλεις όπως: Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Χανιά, Χαλκίδα, Τρίκαλα, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Πάρο, Ρέθυμνο, Καρδίτσα, Ρόδο κι άλλες πόλεις της χώρας.

Σημειώνεται ότι στα καλέσματα θα ανταποκριθούν και Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, σε πόλεις όπως το Λονδίνο.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

