«Μπαίνουν» 1.000 πινακίδες ενημέρωσης Braille σε στάσεις του ΟΑΣΘ

ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι νέες πινακίδες, ενισχύουν σημαντικά την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

Τo πρόγραμμα με τις νέες πινακίδες ενημέρωσης των επιβατών με οπτική αναπηρία, που τοποθετούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη και εγκαθιστά ο ΟΑΣΘ, εγκαινίασε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Στην πρώτη φάση του πιλοτικού προγράμματος τοποθετούνται 20 πινακίδες, ενώ προβλέπεται να εγκατασταθούν συνολικά 1.000 σε αντίστοιχες στάσεις σε όλη τη χώρα, όπως επισημαίνεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση του ΟΑΣΘ.

Διευκρινίζεται ότι οι νέες πινακίδες, ενισχύουν σημαντικά την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Με ανάγλυφη γραφή Braille, αναγράφουν το όνομα και τον κωδικό της στάσης, καθώς και όλες τις λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν το συγκεκριμένο σημείο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως ένα σημαντικό βήμα για προσβάσιμες μεταφορές, με σεβασμό και αγάπη για όλους τους πολίτες.

«Η Θεσσαλονίκη δείχνει τον δρόμο και στην υπόλοιπη Ελλάδα για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Η τοποθέτηση των πρώτων 20 πινακίδων με τον κώδικα Braille επιτρέπει στους συμπολίτες μας με οπτική αναπηρία να εξυπηρετούνται ισότιμα, όπως όλοι οι υπόλοιποι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε παράλληλα, ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου έργου, που θα στηριχθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ αυτών και ο νέος γενικός γραμματέας Μεταφορών.

Από την πλευρά της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κεντρικής Μακεδονίας, ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Μισερλής και η ταμίας Κατερίνα Λορέντζου εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς το υπουργείο και τον ΟΑΣΘ για τη συνεχή στήριξη και την προώθηση της προσβασιμότητας, σημειώνοντας πως η νέα πρωτοβουλία θα διευκολύνει σημαντικά τη μετακίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, επεσήμανε ότι η εξυπηρέτηση των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης αποτελεί προτεραιότητα του οργανισμού. Παράλληλα, ο γενικός διευθυντής του ΟΑΣΘ, Αλέξανδρος Βλάχος, υπογράμμισε ότι όλα τα λεωφορεία διαθέτουν ράμπες επιβίβασης και αποβίβασης για ΑμεΑ.

Την ευαισθησία της κυβέρνησης, του υπουργείου και των φορέων Μεταφορών εξήρε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Γιάννης Τόσκας, δεσμευόμενος για περαιτέρω ενίσχυση της προσβασιμότητας και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, η οποία τόνισε ότι η προσβασιμότητα καθιστά τη Θεσσαλονίκη μια πραγματικά ευρωπαϊκή πόλη, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση του Υπουργείου.

Η πρωτοβουλία του ΟΑΣΘ για την τοποθέτηση πινακίδων με γραφή Braille, όπως τόνισε ο Δημήτρης Μισερλής, είναι μια καινοτομία που συμπληρώνει τις ηχητικές πληροφορίες των στάσεων και διασφαλίζει την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των επιβατών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κεντρικής Μακεδονίας και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

