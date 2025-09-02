Λαϊκό Λαχείο 2/9/2025: Αυτός είναι ο τυχερός λαχνός της 35ης κλήρωσης (Βίντεο)

Ολοκληρώθηκε η 35η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.080.000 ευρώ μετά το πέμπτο τζάκποτ, που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Στην 35η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 46024, σειρά η 2η και στοιχείο το Ε.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε ξάνα τζακπότ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.120.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 5921 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

{https://www.youtube.com/watch?v=bXIUXDW4mQk&list=PLMiMYkQZ3itCG5wgaNq403Tp1NHEZM6W_&index=1}