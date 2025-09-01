Κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ: Διεκδικήσεις και προτάσεις

«Διεκδικούμε συλλογικά ένα καλύτερο αύριο για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας», αναφέρει η ΓΣΕΕ.

Η ΓΣΕΕ προγραμματίζει να δώσει δυναμικό παρών στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η παρουσία της Συνομοσπονδίας δεν θα περιοριστεί στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την κυβερνητική πολιτική, αλλά θα προχωρήσει, με όπλο τη γνώση και την επιστημονική τεκμηρίωση, στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της μισθωτής εργασίας.

Η Συνομοσπονδία θα παρουσιάσει τις διεκδικήσεις και τις προτάσεις της για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και της στεγαστικής κρίσης και θα θέσει το κεντρικό ζήτημα της πλήρους επαναφοράς των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων ως του μόνου δρόμου για την αποκατάσταση δίκαιων όρων εργασίας και αμοιβής για τους εργαζόμενους.

Θα ζητήσει, δε, όπως πρόσφατα αναφέρθηκε, «την άμεση απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης ρυθμίσεων του νέου Εργασιακού Νομοσχεδίου για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ρυθμίσεων που όχι μόνο ελαστικοποιούν έτι περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα αποδυναμώνουν καίρια το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, κρατώντας για το "κράτος – πατερούλη" τη δυνατότητα να υπερ-διευθετεί το χρόνο εργασίας, πλήττοντας κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους και σε διαρκή επισφάλεια ευρισκόμενους εργαζόμενους».

Ταυτόχρονα, μέσω της επιστημονικής επεξεργασίας των δομών της, θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας που «στενάζει υπό το βάρος παρωχημένων και αποτυχημένων πολιτικών, οι οποίες διευρύνουν τις ανισότητες και διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό».

Το πρόγραμμα της ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ:

- Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Μediterranean Palace (Σαλαμίνος 3 και Καρατάσου, Θεσσαλονίκη) συνέντευξη τύπου στην οποία θα παρουσιαστούν από τους εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας τα βασικά αιτήματα και οι διεκδικήσεις του κόσμου της μισθωτής εργασίας. Στο πλαίσιο της συνέντευξης, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα παρουσιάσει έρευνα στην οποία θα αναλύονται βασικά στοιχεία της εργασιακής πραγματικότητας και θα κατατίθενται προτάσεις πολιτικής για την αποκατάσταση δίκαιων και βιώσιμων όρων εργασίας.

- Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου κορυφώνονται οι δράσεις και εκδηλώσεις της Συνομοσπονδίας με το μαζικό Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβερνητική πολιτική για την εργασία και την οικονομία.