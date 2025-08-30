Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 17χρονος μετά από χτύπημα στο κεφάλι

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τον αιφνίδιο χαμό του.

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/8) στον Βόλο, όταν ένας 17χρονος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Ο νεαρός βρισκόταν στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου μαζί με φίλους του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, γλίστρησε και έπεσε πάνω σε πέτρες.

Παρά το ότι προσπάθησε να σηκωθεί, κατέρρευσε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα μπροστά στα μάτια της παρέας του.

Οι φίλοι του ζήτησαν άμεσα βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 17χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.