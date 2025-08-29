Games
Eurojackpot 29/8/25: Αυτοί είναι αριθμοί που κερδίζουν 52 εκατ. ευρώ

Η κλήρωση για το Eurojackpot έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό των 52 εκατ. ευρώ κλήρωσε σήμερα το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι 3, 5, 19, 23 και 48. Τζόκερ οι αριθμοί 1 και 5.

eurojackpot_klirosi_arithmoi_pinakas290825_09500.jpg

Λήξη Συμμετοχής
Η κατάθεση δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα ΟΠΑΠ ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Opapstore App για κινητά εντός των καταστημάτων ΟΠΑΠ.
Συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τρίτη και Παρασκευή), η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι μέχρι τις 19:00 το βράδυ.

Οι κληρώσεις του EUROJACKPOT πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 21:00 το βράδυ και μετά, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

