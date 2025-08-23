Γυναικοκτονία 36χρονης στον Βόλο: Ίχνος μεταμέλειας από τον δολοφόνο

Άκρως προκλητικά τα πρώτα λόγια του συζυγοκτόνου.

Οργή προκαλούν τα λόγια του 40χρονου δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Αυγούστου, σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Κουντουριώτου, μόλις 200 μέτρα από το σπίτι όπου έλαβε χώρα το άγριο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ο δράστης δε δείχνει ίχνος μεταμέλειας για την αποτρόπαιά του πράξη, αφού απευθυνόμενος στους αστυνομικούς, κατά τη σύλληψή του, ισχυρίστηκε πως: «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Δείτε το σημείο όπου εντοπίστηκε ο δράστης:

{https://youtu.be/orWKmqhhGWE?si=nBMLOPvqRnMZl4xK}

Το χρονικό της υπόθεσης

Την Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού, τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος τη χτύπησε.

Η γυναίκα, στην προσπάθειά της να ξεφύγει, βγήκε ως την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου κατέρρευσε αιμόφυρτη, πέφτοντας σε τζαμαρία. Η 36χρονη κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Όπως έγινε γνωστό, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο, μαχαιρώνοντάς την 15 φορές.

Με «βαρύ» ποινικό παρελθόν ο δράστης

Τον Ιούνιο του 2025, ο δράστης της γυναικοκτονίας είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και μία ημέρα μετά αποφασίστηκε η εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική.

Την ίδια στιγμή, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα των αρχών, ο 40χρονος ήταν γνωστός στις αρχές.

Έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για υποθέσεις ναρκωτικών και χρήση ναρκωτικών. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία δεν έχει γίνει σε βάρος του αν και οι γείτονές τους στον Βόλο άκουγαν συχνά φωνές από το συγκεκριμένο σπίτι.