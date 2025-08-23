Games
Από μελίσσια ξεκίνησε η φωτιά στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Από τα μελίσσια μελισσοκόμου ξεκίνησε η φωτιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, η οποία τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο.

Από τις φλόγες κάηκαν θάμνοι και πουρνάρια ενώ δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.

Στην αιτία της φωτιάς αναφέρθηκε ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, τονίζοντας πως «εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του δήμου», ευχαριστώντας όλους όσοι βοήθησαν στην κατάσβεσή της.

