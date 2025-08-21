Games
Τζόκερ 21/8/2025: Έγινε η κλήρωση, οι αριθμοί που χαρίζουν 1 εκατ. ευρώ

Τζόκερ 21/8/2025: Έγινε η κλήρωση, οι αριθμοί που χαρίζουν 1 εκατ. ευρώ Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ - Δύο δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 21ης Αυγούστου, με χρηματικό έπαθλο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 5, 11, 24, 31, 33 και Τζόκερ το 16.

tzoker_arithmoi_cc7cc.png

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην πρώτη κατηγορία του Τζόκερ, αλλά δύο δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, δέκα δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Ο πίνακας κερδών

tzoker_kerdi_cfb9b.png

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=H51DHlcOjYg}

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.

