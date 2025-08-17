Games
Συλλήψεις και πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική, Χαλκιδική και Φάρσαλα

Συλλήψεις και πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική, Χαλκιδική και Φάρσαλα Φωτογραφία: Eurokinissi
Υπεβλήθησαν πρόστιμα άνω των 1.600 ευρώ.

Σε συλλήψεις και πρόστιμα, για πρόκληση πυρκαγιών στην ύπαιθρο, προχώρησαν, χθες και σήμερα, οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, σε Αττική, Χαλκιδική, και Φάρσαλα.

Αναλυτικά:

- Συνελήφθη χθες, 16 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών, ημεδαπός, ο οποίος έθεσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο πλησίον πευκόφυτου αλσυλλίου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ.

- Συνελήφθη χθες, 16 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πολυγύρου, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική.

- Συνελήφθη σήμερα, 17 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Φαρσάλων στην Λάρισα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.640,62 ευρώ.

- Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.187 ευρώ, σήμερα 17 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας, σε ημεδαπό, για καύση σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Φαρσάλων στην Λάρισα.

