Γιώργος Μαζωνάκης: Ετοιμάζει την αντεπίθεσή του - Πότε θα πάρει εξιτήριο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» από την Πέμπτη, 14 Αυγούστου.

O Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει την αντεπίθεσή του.

Το γεγονός πως ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» από την Πέμπτη, 14 Αυγούστου, έχει προκαλέσει έντονα σχόλια και συζητήσεις στον χώρο της showbiz.

Το βράδυ της Παρασκευής, μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR με τον Σπύρο Λάμπρου, η δημοσιογράφος Άννα Σταματιάδου έδωσε όλες τις πληροφορίες γύρω από τα όσα συνέβησαν λίγες ώρες νωρίτερα καθώς και τα όσα θα ακολουθήσουν τα επόμενα 24ωρα στην υπόθεση του λαϊκού ερμηνευτή.

«Επιστρέφοντας από μπάνιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρήκε τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι του και πραγματικά αιφνιδιάστηκε. Του είπαν ότι υπάρχει εισαγγελική εντολή και ότι θα πρέπει να μεταφερθεί σε ψυχιατρική δομή. Ο ίδιος, αν και δεν έδωσε συναίνεση γι’ αυτό, το αρνήθηκε, ωστόσο συνεργάστηκε και τους ακολούθησε».

«Με περιπολικό, λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο. Εκεί οι γιατροί του έκαναν μια πρώτη εκτίμηση και έκριναν ότι θα πρέπει να παραμείνει στην ψυχιατρική δομή μέχρι να γίνουν και κάποιες περαιτέρω εξετάσεις οι οποίες, λόγω του τριημέρου, ήταν αδύνατο να γίνουν. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή εκτιμά ότι, αν όλα πάνε καλά, Δευτέρα ή Τρίτη θα επιστρέψει στο σπίτι του» υπογράμμισε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

«Όπως μου έχουν μεταφέρει, πάνε όλα βάσει πρωτοκόλλου. Σεβόμενοι απολύτως, όπως γίνεται σε όλους τους ασθενείς που μπαίνουν εκεί, θα δουν οι γιατροί, θα του κάνουν τις εξετάσεις και ανάλογα θα κρίνουν μετά» πρόσθεσε η Άννα Σταματιάδου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR το βράδυ της Παρασκευής υπενθυμίζοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει αντεπίθεση καθώς υπάρχει σφοδρή αντιδικία με την αδελφή του για τις εταιρείες που έχουν μαζί και για τη διαχείριση της περιουσίας του.

