Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Εξαφανίστηκε 47χρονη από το Καπανδρίτι μαζί με τον σκύλο της (Εικόνα)

Εξαφανίστηκε 47χρονη από το Καπανδρίτι μαζί με τον σκύλο της (Εικόνα) Φωτογραφία: XAMOGELO.GR
Για την εξαφάνισή της έχει εκδοθεί Missing Alert.

Ανακοίνωση για την εξαφάνιση μιας 47χρονης από το Καπανδρίτι μαζί με τον σκύλο της εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «την 1/8/2025, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Καπανδριτίου, η Ευθυμία Αθανασάκη, 47 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της στις 11/8/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Ευθυμίας Αθανασάκη, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι, «δυστυχώς η φωτογραφία της είναι πριν από δύο χρόνια, και είναι η μόνη που διαθέτουμε από την οικογένειά της. Η Ευθυμία Αθανασάκη έχει ύψος 1,72 μ., είναι αδύνατη, έχει κόκκινα σγουρά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε. Μαζί της είναι το σκυλί της φωτογραφίας, το οποίο είναι ημίαιμο σε αποχρώσεις μαύρο με καφέ και λίγο λευκό στο κεφάλι. Είναι μεγαλόσωμος και ονομάζεται Μαρσέλ.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

exafanisi_70658.jpg

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Καμένα Βούρλα: Αναστάτωση για 6χρονο που εξαφανίστηκε από παραλία, τον βρήκαν 2 χλμ. μακριά

Καμένα Βούρλα: Αναστάτωση για 6χρονο που εξαφανίστηκε από παραλία, τον βρήκαν 2 χλμ. μακριά

Ελλάδα
Εξαφάνιση 17χρονου από το νοσοκομείο Μελισσίων - Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Εξαφάνιση 17χρονου από το νοσοκομείο Μελισσίων - Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ελλάδα
Συναγερμός για την εξαφάνιση 33χρονου από την Καρύταινα

Συναγερμός για την εξαφάνιση 33χρονου από την Καρύταινα

Ελλάδα
Καβάλα: Αγνοείται 59χρονη τουρίστρια στην παραλία Οφρυνίου

Καβάλα: Αγνοείται 59χρονη τουρίστρια στην παραλία Οφρυνίου

Ελλάδα

NETWORK

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

ienergeia.gr
Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ienergeia.gr
Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

ienergeia.gr
Αφθώδης πυρετός: Φόβοι εξάπλωσης μετά από κρούσματα στην Τουρκία

Αφθώδης πυρετός: Φόβοι εξάπλωσης μετά από κρούσματα στην Τουρκία

healthstat.gr
Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

healthstat.gr
Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

ienergeia.gr
Έλαιο δαμάσκηνου: Το φυσικό αντιφλεγμονώδες για αντιγήρανση και λαμπερό δέρμα

Έλαιο δαμάσκηνου: Το φυσικό αντιφλεγμονώδες για αντιγήρανση και λαμπερό δέρμα

healthstat.gr