Εξαφανίστηκε 47χρονη από το Καπανδρίτι μαζί με τον σκύλο της (Εικόνα)

Για την εξαφάνισή της έχει εκδοθεί Missing Alert.

Ανακοίνωση για την εξαφάνιση μιας 47χρονης από το Καπανδρίτι μαζί με τον σκύλο της εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «την 1/8/2025, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Καπανδριτίου, η Ευθυμία Αθανασάκη, 47 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της στις 11/8/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Ευθυμίας Αθανασάκη, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι, «δυστυχώς η φωτογραφία της είναι πριν από δύο χρόνια, και είναι η μόνη που διαθέτουμε από την οικογένειά της. Η Ευθυμία Αθανασάκη έχει ύψος 1,72 μ., είναι αδύνατη, έχει κόκκινα σγουρά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε. Μαζί της είναι το σκυλί της φωτογραφίας, το οποίο είναι ημίαιμο σε αποχρώσεις μαύρο με καφέ και λίγο λευκό στο κεφάλι. Είναι μεγαλόσωμος και ονομάζεται Μαρσέλ.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».