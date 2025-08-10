Ποιες ελληνικές παραλίες είναι στη λίστα με τις πιο βρώμικες σε όλη την Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές παραλίες είναι από τις πιο καταγγελλόμενες στον κόσμο.

Είναι τελικά όλες οι ελληνικές παραλίες καθαρές και ήσυχες όπως τις έχουμε οι περισσότεροι από εμάς στο μυαλό μας;

Πρόσφατη έκθεση που βασίζεται σε κριτικές του TripAdvisor, έρχεται για να ανατρέψει όλα όσα γνωρίζαμε ως τώρα, σχετικά με τις παραλίες στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στο euronews, η παραλία του Μπόρνμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η παραλία με τις περισσότερες καταγγελίες στην Ευρώπη,

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι συρρέουν στους πιο δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς της Ευρώπης, ονειρεύονται μια ειδυλλιακή απόδραση. Αλλά για πολλούς, η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα της τέλειας διακοπής.

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση της εταιρείας τεχνολογίας cloud Cloudwards, οι ευρωπαϊκές παραλίες είναι από τις πιο καταγγελλόμενες στον κόσμο, ειδικά όσον αφορά τον υπερπληθυσμό.

Τα ευρήματα βασίζονται σε κριτικές του TripAdvisor για 200 από τις πιο επισκέψιμες παραλίες του κόσμου, οι οποίες αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας φίλτρα λέξεων-κλειδιών για τον εντοπισμό των πιο συχνών παραπόνων.

Από τις κατάμεστες παραλίες της Σαρδηνίας έως τα 24ωρα πάρτι στην Ελλάδα, η έκθεση αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των εικόνων που αξίζουν να αναρτηθούν στο Instagram και της πραγματικής εμπειρίας των επισκεπτών όταν φτάνουν εκεί.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στην παγκόσμια λίστα για τον υπερπληθυσμό

Αν έχετε περπατήσει ποτέ ένα χιλιόμετρο για να βρείτε ένα ελεύθερο σημείο στην άμμο αυτό δεν θα σας εκπλήξει: οκτώ από τις δέκα παραλίες που έχουν δεχτεί τις περισσότερες κριτικές για τον υπερπληθυσμό βρίσκονται στην Ευρώπη.

Η παραλία του Μπόρνμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο «κατέκτησε» την πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και την πέμπτη θέση παγκοσμίως, με συχνές αναφορές στην καθαριότητα και τον κόσμο που την επισκέπτεται. Ωστόσο, λίγες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χειρότερη βαθμολογία από την Ιταλία όσον αφορά τον υπερπληθυσμό.

Η La Pelosa της Σαρδηνίας – μια εκπληκτική αμμουδιά που περιβάλλεται από γαλαζοπράσινα νερά στα βορειοδυτικά του νησιού – κατέκτησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη για παράπονα σχετικά με τον υπερπληθυσμό, με σχεδόν το 87% των αρνητικών κριτικών να αναφέρουν προβλήματα που σχετίζονται με τον κόσμο.

«Ήταν μια πρωινή μέρα της εβδομάδας στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά ο κόσμος έμοιαζε με τον κεντρικό Λονδίνο/Νέα Υόρκη/Σίδνεϊ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», έγραψε ένας κριτικός της La Pelosa.

Η Spiaggia La Cinta, μια παραλία με λευκή άμμο μήκους πέντε χιλιομέτρων που περιβάλλεται από κέδρους και αμμόλοφους στην ανατολική ακτή της Σαρδηνίας, κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε αυτή την κατηγορία.

Ακριβώς πίσω από τα παραθαλάσσια κοσμήματα της Σαρδηνίας βρίσκεται η Praia da Falésia της Πορτογαλίας, γνωστή για τις χρυσές αμμουδιές και τους επιβλητικούς βράχους της, καθώς και η Cala Comte της Ίμπιζα και η μικρή Konnos Bay στην Κύπρο, που συχνά περιγράφεται ως «ένα μικρό κομμάτι παραδεισένιας νήσου» παρά τις συνθήκες συνωστισμού.

Οι ελληνικές παραλίες μεταξύ των πιο βρώμικων και θορυβωδών – και των πιο δημοφιλών

Η Ελλάδα τα πήγε καλύτερα από ορισμένους προορισμούς όσον αφορά τον υπερπληθυσμό, αλλά ξεχώρισε σε άλλες κατηγορίες.

Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου στην Κρήτη κατατάχθηκε 26η συνολικά και 7η παγκοσμίως ως προς τη βρωμιά, με σχεδόν το ήμισυ των παραπόνων να αφορούν την καθαριότητα και το 40% τον υπερπληθυσμό.

Το Ελαφονήσι, μια άλλη αγαπημένη κρητική παραλία γνωστή για την ροζ άμμο και τα ρηχά νερά της, κατέλαβε την έβδομη θέση παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των παραπόνων. Πάνω από το 70% των αρνητικών κριτικών αφορούσαν τον υπερπληθυσμό, ενώ λίγες αναφέρονταν στον θόρυβο ή τη βρωμιά.

Το Πόρτο Κατσίκι, μια παραλία που μοιάζει με καρτ ποστάλ στο νησί της Λευκάδας στο Ιόνιο Πέλαγος, κατατάχθηκε στην παγκόσμια δεκάδα για θόρυβο και διαταραχές. Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου την κατέταξαν επίσης στην 36η θέση το 2025, δείχνοντας πώς η αυξανόμενη δημοτικότητα μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικές πιέσεις σε οικολογικά ορόσημα.

Πώς καταρτίστηκε η κατάταξη

Η Cloudwards ανέλυσε περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια σχόλια του TripAdvisor για 200 παραλίες σε όλο τον κόσμο. Φιλτράρισε τα αρνητικά σχόλια για λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τέσσερις κύριες κατηγορίες παραπόνων: βρωμιές, υπερπληθυσμός, μεγάλες ουρές και θόρυβος.

Στη συνέχεια, σε κάθε παραλία δόθηκε βαθμολογία παραπόνων από 0 έως 100, με βάση τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των λέξεων-κλειδιών. Όσο υψηλότερη η βαθμολογία, τόσο πιο συχνά εμφανίζονται τα παράπονα.

Αυτό κάνει ακόμα πιο ενοχλητικό το γεγονός ότι εμβληματικοί προορισμοί όπως η παραλία Waikiki στη Χαβάη έλαβαν την τέλεια βαθμολογία 100 – για όλους τους λάθος λόγους.