Λένα Σαμαρά: Η συγκινητική ανάρτηση της παιδικής της φίλης, Λίλιαν Βιλδιρίδη
Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έφυγε εντελώς ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Στο πένθος έχουν βυθιστεί από το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου συγγενείς και φίλοι της Λένας Σαμαρά.

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έφυγε εντελώς ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Μάλιστα, ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας Σαμαράς, αποχαιρέτησε δημόσια την μεγάλη του αδερφή με μία σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Με τον ίδιο τρόπο θέλησε να την αποχαιρετήσει και η παιδική της φίλη και γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη.

Το βράδυ του Σαββάτου η Λίλιαν Βιλδιρίδη έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες από τα 29 χρόνια φιλίας της με τη Λένα Σαμαρά.

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε στη συγκινητική ανάρτησή της.

Το βίντεο που ανέβασε η Λίλιαν Βιλδιρίδη το συνόδευσε με το γνωστό και συγκινητικό τραγούδι «Να με θυμάσαι και να με αγαπάς» του Σταύρου Ξαρχάκου, το οποίο είχε ερμηνεύσει η Μελίνα Μερκούρη.

{https://www.instagram.com/reel/DNJDZVMoBn9/}

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα γίνει τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

