Εξαφάνιση 17χρονου από το νοσοκομείο Μελισσίων - Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Την εξαφάνιση ενός 17χρονου από το νοσοκομείο Μελισσίων γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του.

Πρόκειται για τον Βασίλη – Νεκτάριο Π., ο οποίος αγνοείται από τις 26 Ιουλίου, βραδινές ώρες.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 8 Αυγούστου για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βασίλης – Νεκτάριος Π., έχει ύψος 1,70 και κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

