Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα από την Ελλάδα: Ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής

Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα από την Ελλάδα: Ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

«Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος».

