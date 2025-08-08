Games
Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη φωτιά στην Κερατέα

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη φωτιά στην Κερατέα Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες στη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κερατέα.

Αποκαρδιωτικές εικόνες έρχονται από την μεγάλη φωτιά που καίει σπίτια και περιουσίες στην Κερατέα.

Πυροσβέστες και κάτοικοι καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διασώσουν ότι μπορεί να σωθεί καθώς οι άνεμοι είναι ισχυροί και η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα.

Από την πολιτεία έχουν σταλεί μπαράζ από μηνύματα 112 για την εκκένωση των περιοχών και την απομάκρυνση κατοίκων προκειμένου να μην υπάρξουν θύματα.

Οι εικόνες από την περιοχή συγκλονίζουν.

FOTIA-8_aeb66.jpg

fotia3_c727a.jpgfotia2_1322b.jpg

fotia6_3f150.jpgfotia5_d7f36.jpg

Δείτε όλες τις εξελίξεις για τη φωτιά που καίει ΕΔΩ, στο Liveblog του Dnews.

