Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη φωτιά στην Κερατέα

Σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες στη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κερατέα.

Αποκαρδιωτικές εικόνες έρχονται από την μεγάλη φωτιά που καίει σπίτια και περιουσίες στην Κερατέα.

Πυροσβέστες και κάτοικοι καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διασώσουν ότι μπορεί να σωθεί καθώς οι άνεμοι είναι ισχυροί και η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα.

Από την πολιτεία έχουν σταλεί μπαράζ από μηνύματα 112 για την εκκένωση των περιοχών και την απομάκρυνση κατοίκων προκειμένου να μην υπάρξουν θύματα.

Οι εικόνες από την περιοχή συγκλονίζουν.

Δείτε όλες τις εξελίξεις για τη φωτιά που καίει ΕΔΩ, στο Liveblog του Dnews.