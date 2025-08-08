Games
Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Η Λένα Σαμαρά κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης από ανακοπή, έπειτα από επεισόδιο επιληπτικής κρίσης.

Σε ηλικία 34 ετών έφυγε την Πέμπτη από τη ζωή η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα υπέστη επιληπτική κρίση αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν, ενώ - παρότι αρχικά μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο - κατέληξε στον «Ευαγγελισμό».

Ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέδωσε την Παρασκευή η 1η ΥΠΕ Αττικής:

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

Πότε θα γίνει η κηδεία της Λένας Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς ανέβασε στο facebook τις πληροφορίες για την κηδεία της Λένας:

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00».

{https://www.facebook.com/AntonisSamaras.official/posts/pfbid02nCsSw5ds41hS8RVXEMzaQ6ui9cMegkF2Qs1m6986iDyyhsbPinkcXXn7aHVRJ4Url}

