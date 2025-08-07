Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός λόγω θυελλωδών ανέμων - Κίνδυνος πυρκαγιών

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός λόγω θυελλωδών ανέμων - Κίνδυνος πυρκαγιών Φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, όπου επισημάνθηκε ο αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Διυπουργική - συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, όπου επισημάνθηκε ο αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Στη σύσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

  • Το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε κατάσταση επιφυλακής σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
  • Σε αυξημένη ετοιμότητα τα yπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Τουρισμού.
  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα έχουν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί.
  • Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και παραχωρησιούχοι.
  • Σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), καθώς και η Δασική Υπηρεσία.
  • Τέλος, σε αυξημένη ετοιμότητα οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.
Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Γεράσιμος Ανδρεάτος: Έκκληση για αίμα κάνει ο τραγουδιστής – Ο ανιψιός του είναι στην εντατική

Γεράσιμος Ανδρεάτος: Έκκληση για αίμα κάνει ο τραγουδιστής – Ο ανιψιός του είναι στην εντατική

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Δήμος Αθηναίων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω ισχυρών ανέμων - Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

Δήμος Αθηναίων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω ισχυρών ανέμων - Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

Ελλάδα
Αλλάζει ο καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο και συναγερμός για φωτιά στην Αττική

Αλλάζει ο καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο και συναγερμός για φωτιά στην Αττική

Ελλάδα
Έρχεται τριήμερο με θυελλώδεις ανέμους και 8 μποφόρ – Οι περιοχές που επηρεάζονται

Έρχεται τριήμερο με θυελλώδεις ανέμους και 8 μποφόρ – Οι περιοχές που επηρεάζονται

Ελλάδα
Καιρός: Τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες - Ζέστη διαρκείας μετά τις 15 Αυγούστου

Καιρός: Τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες - Ζέστη διαρκείας μετά τις 15 Αυγούστου

Ελλάδα

NETWORK

ΥΠΕΞ: Αναμενόμενη Αντίδραση η Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

ΥΠΕΞ: Αναμενόμενη Αντίδραση η Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

ienergeia.gr
Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Δήμος Αθηναίων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω ισχυρών ριπών ανέμου

Δήμος Αθηναίων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω ισχυρών ριπών ανέμου

ienergeia.gr
Πετούσαν ανεξέλεγκτα τόνους μπαζών σε γεωτεμάχιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Πετούσαν ανεξέλεγκτα τόνους μπαζών σε γεωτεμάχιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ienergeia.gr
Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

healthstat.gr
FDA: Ενέκρινε ένα νέο φάρμακο για το γλοίωμα εγκεφάλου

FDA: Ενέκρινε ένα νέο φάρμακο για το γλοίωμα εγκεφάλου

healthstat.gr
Γιάννης Βλασερός: «Με θερμοπληξία η υγεία στα νησιά»

Γιάννης Βλασερός: «Με θερμοπληξία η υγεία στα νησιά»

healthstat.gr
Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

ienergeia.gr