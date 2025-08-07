Games
Ισχυρός σεισμός τώρα στην Καλαμάτα

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Καλαμάτα. Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 12.49 σήμερα Πέμπτη, εντοπίζεται περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καλαμάτας και 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεσσήνης.

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Καλαμάτα σήμερα 7 Αυγούστου. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές. Ειδικότερα σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Μεσσηνία, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 12.49 σήμερα Πέμπτη, εντοπίζεται περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καλαμάτας και 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεσσήνης.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 23 χιλιόμετρα. Τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πάτρα και στην Τρίπολη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και οι κάτοικοι αναφέρουν πως ήταν ισχυρός αλλά και σύντομος.

