Ισχυρός σεισμός τώρα στην Καλαμάτα

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Καλαμάτα σήμερα 7 Αυγούστου. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές. Ειδικότερα σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Μεσσηνία, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 23 χιλιόμετρα. Τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πάτρα και στην Τρίπολη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και οι κάτοικοι αναφέρουν πως ήταν ισχυρός αλλά και σύντομος.