Με αφορμή την 30η επέτειό της, η PARKSIDE ολοκλήρωσε με επιτυχία το επόμενο εντυπωσιακό εγχείρημά της, με τίτλο «THE ROTATION».

Το brand ειδών DIY και ανακαίνισης σπιτιού PARKSIDE, γνωστό για τα προϊόντα υψηλής απόδοσης με την καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης, πραγματοποίησε με επιτυχία το επόμενο θεαματικό παγκόσμιο ρεκόρ του. Μετά την τεράστια επιτυχία του «THE PULL» το 2025, όπου ένα το επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο 12V έσυρε ένα Airbus A380 βάρους άνω των 300 τόνων, το μεγαλύτερο επιβατικό αεροσκάφος στον κόσμο, η PARKSIDE πραγματοποίησε ένα ακόμη μεγαλοπρεπές επίτευγμα με το «THE ROTATION». Μια ειδική έκδοση του επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου PARKSIDE PERFORMANCE 20V, με μέγιστη ροπή 60 Nm και την υπογραφή του Arnold Schwarzenegger, διαθέσιμη από τις 03/09/2026 στα καταστήματα Lidl στην Κύπρο, κατάφερε να περιστρέψει με επιτυχία το London Eye, τον μεγαλύτερο τροχό παρατήρησης με προβολό στον κόσμο με ύψος 135 μέτρα: ένα νέο Guinness World Record!

Το «THE ROTATION» θέτει νέα στάνταρ

Οι προετοιμασίες για την τεχνική υλοποίηση του κατορθώματος πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Technical University of Darmstadt. Οι υπολογισμοί τους αποτέλεσαν την επιστημονική βάση για την κατασκευή ενός ειδικού συστήματος με υδραυλικά λειτουργούμενο βαρούλκο καλωδίων. Αυτό έκανε το αδύνατο δυνατό και, μπροστά σε 45 content creators από 31 χώρες, αντιμετώπισε με επιτυχία την πρόκληση της περιστροφής του ελεύθερου τροχού παρατήρησης ύψους 135 μέτρων και βάρους 2.100 τόνων, χάρη στη δύναμη του επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου PARKSIDE PERFORMANCE 20V.

«Το νέο ρεκόρ αποτελεί μια εντυπωσιακή επίδειξη της ισχύος της PARKSIDE», τονίζει ο Robin Ruschke, Head of Marketing, Senior Vice President Lidl Stiftung & Co. KG. «Η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής είναι βαθιά ριζωμένη στο DNA της PARKSIDE. Με τις πρωτοποριακές μας ενέργειες γύρω από την PARKSIDE, αξιοποιούμε για άλλη μια φορά την ευκαιρία να αποδείξουμε την ποιότητά της με έναν τρόπο που τραβάει την προσοχή.»

Η τεχνολογία πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ: Πώς μετακινήθηκε το London Eye

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Η πηγή ισχύος για αυτό το μεγαλειώδες επιτεύγματος ήταν μια ειδική έκδοση του επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου PARKSIDE PERFORMANCE 20V με ροπή 60 Nm και μπαταρία 8Ah*. Το μοντέλο χαρακτηρίζεται από τον ιδιαίτερα συμπαγή σχεδιασμό του, ο οποίος επιτυγχάνεται χάρη στο βελτιστοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων, τον δοκιμασμένο κινητήρα χωρίς ψήκτρες και ένα υψηλής ποιότητας, τσοκ τρυπανιού εξαιρετικά κοντού μήκους της RÖHM. Η αποκλειστική ειδική έκδοση, η οποία προσφέρεται επίσης με την υπογραφή του Arnold Schwarzenegger, μια υψηλής ποιότητας θήκη από αλουμίνιο, μια μπαταρία 2Ah που περιλαμβάνει φορτιστή 2,4A και μία περιορισμένης διαθεσιμότητας μύτη βιδώματος, απέδειξε εντυπωσιακά τις επιδόσεις της κατά τη διάρκεια αυτής της εφαρμογής.

Απαιτήθηκε τεχνική ακρίβεια για να τεθεί σε κίνηση το London Eye με τη δύναμη του επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου PARKSIDE PERFORMANCE 20V. Αρχικά, το υπάρχον υδραυλικό σύστημα του τροχού παρατήρησης τέθηκε σε ουδέτερη θέση, ώστε να μην φρενάρει. Στη συνέχεια, το τουριστικό αξιοθέατο κινούνταν από ένα υδραυλικό βαρούλκο που μετακινούσε τον τροχό με δύναμη έως και 20 τόνους και αντιστάθμιζε τυχόν επιπλέον φορτία, όπως ισχυρούς ανέμους. Ο ρόλος του επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου PARKSIDE PERFORMANCE 20V: η κίνηση μιας υδραυλικής αντλίας που δημιουργούσε πίεση και τη μεταβίβαζε στον κινητήρα του βαρούλκου.

Έξι κύλινδροι οδήγησης διατηρούσαν το σύστημα σταθερό. Για την ασφαλή στερέωση του συνόλου, το βαρούλκο τοποθετήθηκε απευθείας στην κύρια πλατφόρμα κίνησης χρησιμοποιώντας ειδικά χαλύβδινα προφίλ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο μεγαλύτερος τροχός παρατήρησης με πρόβολο στον κόσμο θα λειτουργούσε αποκλειστικά με το επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο, αυτό εξισορροπήθηκε με ακρίβεια πριν από την προσπάθεια.

Guinness World Record

Με το «THE PULL», η PARKSIDE κατάφερε ήδη να εξασφαλίσει μια θέση στα Guinness World Records το 2025. Με την ευκαιρία της 30ής επετείου, η PARKSIDE έθεσε τον πήχη ακόμα ψηλότερα με το «THE ROTATION». Σε συνεργασία με το TU Darmstadt, η επίσημη κριτική επιτροπή των Guinness World Records που βρισκόταν επί τόπου πείστηκε από την επίδοση, αξιολογώντας και παρακολουθώντας το μεγαλειώδες εγχείρημα.