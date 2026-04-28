Η Innews ανακοινώνει τη συμμετοχή της ως Μεγάλος Χορηγός στο MTB BIKE EXPERT CUP 2026, έναν αγωνιστικό θεσμό ορεινής ποδηλασίας τεσσάρων αγώνων (volumes), που διοργανώνεται από τον ΣΥ.Φ.Α. Γέρακα.

Η συνεργασία σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας της Innews στον χώρο των αθλητικών διοργανώσεων, με έμφαση στη σύνδεση της τεχνολογίας με την προβολή και την ανάπτυξη σύγχρονων αθλητικών θεσμών.

Στο πλαίσιο της χορηγίας, η Innews υποστηρίζει τη διοργάνωση σε επίπεδο προβολής και επικοινωνίας, παρέχοντας τεχνολογική και media intelligence εργαλεία καταγραφής και ανάλυσης της δημοσιότητας, διαφημιστικής προβολής και χορηγικής αποτίμησης με στόχο την ενίσχυση της ορατότητας του θεσμού αλλά και της συνολικής απήχησής του.

Η επιλογή του MTB BIKE EXPERT CUP αναδεικνύει τη δέσμευση της Innews στην υποστήριξη δράσεων που προάγουν την επαφή με τη φύση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω της τεχνολογικής της υπεροχής, η εταιρεία συμβάλλει στην ανάδειξη διοργανώσεων που πραγματοποιούνται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ενισχύοντας το μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση του εναλλακτικού, «πράσινου» αθλητισμού.

Το MTB BIKE EXPERT CUP αποτελεί πρωτοβουλία του ΣΥ.ΦΑ. Γέρακα, με στόχο την ανάπτυξη της ορεινής ποδηλασίας στην Ελλάδα και την ενίσχυση της αγωνιστικής κοινότητας μέσα από διοργανώσεις που συνδέονται άμεσα με τη φύση και το περιβάλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η διοργάνωση έχει ήδη ξεκινήσει με την ολοκλήρωση του πρώτου αγώνα στον Γέρακα Αττικής και συνεχίζεται με το ακόλουθο πρόγραμμα: